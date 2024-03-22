廖子妤任《絲絲》女主角興奮又緊張 伙陳湛文開工顯默契 (17:41)

廖子妤在《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》擔正女主角，跟傅孟柏（左圖）﹑陳湛文和吳啟洋有不少對手戲。（大會提供）

ViuTV原創劇《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》下星期一晚（25日）起，逢星期一至五晚上9時30分播出。劇集講述瑪嘉烈（廖子妤飾）和大衛（陳湛文飾）分手後，靜極思動的瑪嘉烈與城中名廚烈火（傅孟柏飾）展開新戀情。

在外遊歷已久的Diamond（衛詩雅飾）此刻鳥倦知還，和大衛共同經營「大文號」水餃店。當瑪嘉烈和大衛以為各自與他人展開新一章，命運又悄悄把兩人與他們的他人微妙地連繫一起，記述兩人藕斷後，繼續絲連的微妙愛情經歷。

廖子妤（Fish）一向兼拍電影和電視劇，今次擔任電視劇女主角孭重戲分，被問及兩者拍攝感受有何分別，Fish說：「因為今次較多戲分，對演員嚟講，帶領角色過程同故事會完整咗，同角色相處時間比較充足，拍電視劇會趕啲，唔可以take咁多次，要背熟啲對白先得。」Fish坦言既興奮又緊張：「《瑪嘉烈與大衛》系列深受大家喜愛，自己都係前幾輯觀眾，估唔到我可以做『瑪嘉烈』呢個角色，我個角色就係劇名，對我嚟講都幾大壓力。」

陳湛文（Peter）與Fish今年密密伙拍開工，由舞台劇至電視劇，互相對足大半年，Fish感到幸運：「我個人容易緊張，一見到佢（指Peter）都好開心，大家唔使重新培養感情，都已有默契。」

Peter指自己與大衛這個角色有少許距離，更指挑戰性很大：「我有睇成套《絲絲》小說，劇本改篇後始終同小說有少少出入，所以跟劇本做法，然後再喺小說入面攞番啲感覺，令自己再實在啲。」

（即時娛樂）