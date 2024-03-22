蔡宛珊拍野外求生真人騷 右腳舊患復發腫如豬蹄頂硬上 (17:50)

Sarika難忘拍攝途中遇上惡劣天氣，距離生死一線之隔，相信觀眾亦能在熒光幕感受大自然威力。（大會提供）

蔡宛珊（Sarika）近年參與不少Viu真人騷，包括《公司冇逼我跑馬拉松》，以及近日熱播的《適者生存》。Sarika於《適者生存》節目內，與米露迪和蔡寶欣，以及幾位台灣女嘉賓擔任主持，在野外求生自給自足，但亦令腳患復發，Sarika腳眼腫脹如「豬蹄」，仍咬緊牙關完成拍攝，Sarika盼透過節目，令大家珍惜大自然及珍惜世界。

去年Sarika曾參與電視節目《公司冇逼我跑馬拉松》，平日甚少跑步的Sarika為求盡善盡美，自己加緊練習，一星期跑足六日，每次跑夠6至8公里才收手，更曾嚴重拗柴，負傷完成10公里熱身賽，賽後發現腿部斷了3條韌帶，在醫生勸喻後被迫退出。Sarika之後獲邀拍真人騷《適者生存》，與幾位女主持到台灣，Sarika未有因腳傷被嚇怕，她說：「聽完覺幾有挑戰性，野外求生，上山落溪澗好似幾好玩，係到現場先知唔係想像中簡單！」

整個拍攝，Sarika需要與其他女主持在森林留宿，每日在野外尋找食物，本身傷患未完全康復的Sarika，雙腿因每日長時間在不平山路上落、不時又要在溪澗浸水，右腳舊患近腳眼位置再度發炎並潰爛，腫如「豬蹄」。

為免影響拍攝，Sarika咬緊牙關堅持下去，但部分項目如捕魚等就未能參與，Sarika說：「最初都擔心自己好似幫唔到手，好彩後來激發咗我另一潛能，成為隊中生火專家，唔使半小時成功鑽木取火。」

Sarika回顧過去入行10多年，一直擁有多重身分，身兼模特兒、主持、司儀，感恩一直以來公司及客戶愛護，給予機會可以密密拍綜藝，好學不倦的Sarika，在疫情下積極裝備自己，笑言自己怕考試，仍然在期間考獲健身教練、拉筋教練、人生教練等執照，更獲得電單車牌，變身電單車手，務求不停增值自己、不讓自己停滯不前，以裝備好自己迎接各種機會。

（即時娛樂）