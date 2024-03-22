不夠善良的我們｜林依晨預告牀戲精彩 許瑋甯被劇本感動拍背部全裸場面 (18:27)

林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東主演的台劇《不夠善良的我們》下月6日登陸「黃Viu」，4人昨晚（21日）出席在台北舉行的記者會，分享拍攝花絮。柯震東談到劇中的親密戲時說：「吻戲也有一些，但牀戲只有一場。」他最難忘一場哭戲，稱拍攝時只有一點壓力，但不知道為何一說台詞，雙眼就像關不住的水龍頭。

賀軍翔在劇中不但要剪髮，還要將頭髮染白，角色從內到外也跟以往不同。他笑指導演開工時常看他的背影，感覺對方「好怪」，後來才知道自己原來在劇中有大量背影場面，要從背影看出角色是幸福、有心事、壓力很大等不同情緒。至於牀戲，賀軍翔斬釘截鐵地說：「這個戲是在講情感，牀戲不是重點，所以請務必收看首集的唯一一場。」

為角色將頭髮剪短的許瑋甯在新劇有背部全裸戲，她表示：「只要是我喜歡的劇本跟角色，我都會付出全部，所以我是真的真的很喜歡這個角色。現在聽到人家喊Rebecca，我還會心一驚！」許瑋甯續稱裸背戲拍攝當天非常困難：「情緒非常的重，雖然清場拍攝，但我還是要顧及動作在鏡頭前會不會走光，所以真的很難。」

林依晨被問及可有掙扎過要挑戰飾演一位心眼很多的角色時說：「真實人生裏，大家都有心眼！我很心疼簡慶芬的勇敢，其實她最不善良的部分就是對自己。這個角色的真實，大家一定會從她身上得到許多共鳴！」被問到牀戲部分時，她笑說︰「兩場，我只能透露牀戲很精彩。」金曲歌后蔡健雅不僅神速替4位主角打造了專屬歌曲，還創作了片頭曲、片尾曲及全劇配樂。

（即時娛樂）