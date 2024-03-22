George電影處男作煞科 好兄弟突擊探班 盼與梁朝偉合作偷師 (18:15)

組合P1X3L成員歐鎮灝（George）首次拍電影《不赦之罪》，戲中演曾坐監的年輕人，對他而言充滿挑戰。電影日前煞科，George的兩位好兄弟吳啟洋（Phoebus）和葉振弘（Marco）特地給他驚喜，Phoebus表示：「好想支持呢位兄弟，一見到佢發覺佢新髮型好似一隻馬騮！」Marco亦表示：「好戥佢開心，佢係一個好有天分演員，今次有咁好機會面對不同前輩，希望佢繼續享受拍電影！」

剪了平頭裝髮型的George，清爽外形顯得更年輕，見到兩位好兄弟出現後笑言：「好突然！完全冇諗過佢哋會出現，我見到Phoebus和Marco好開心同埋驚喜，一見到佢哋好想同佢哋傾偈，因為好耐冇見。」如果有機會三兄弟一起拍電影，George希望可以玩喜劇，好像《作死不離3兄弟》、《醉爆伴郎團》的題材，發揮搞笑本色。

電影煞科當日，George粉絲為劇組準備便當，更準備一束用冷線織成的花，恭喜偶像完成新挑戰，George感謝粉絲厚愛、以及導演和所有演員對他照顧和包容。他過往曾拍電視劇和綜藝節目，對於首次拍電影，George說：「拍電影與拍電視劇，在演戲方面有唔同，之前拍電視劇我會好在意每場戲之間情緒要連接到，但經過今次拍電影後，每場戲都可以有唔同發揮空間，唔一定要連接上一場戲情緒，今次有好大得着，如果再有機會拍電影，我最想同梁朝偉合作，好想跟佢學習。」

（即時娛樂）