MIRROR入選Rolling Stone「Future 25」 盼將廣東歌推廣到世界各地 (18:00)

美國權威音樂雜誌Rolling Stone最近公布年度名單「Future25」，全球25個影響未來的音樂單位，男團MIRROR亦有份入選。對於成為「Future25」之一，12子非常興奮，隊長楊樂文（Lokman）說：「冇諗過MIRROR可以上到Rolling Stone咁Iconic嘅媒體上面，好開心好榮幸，同埋可以將廣東歌帶到更大嘅市場，多謝Rolling Stone同多謝唔同地方嘅Fans。」

12子早前接受雜誌訪問，分享對於能夠竄紅及最近在各地舉行巡迴演唱會的感受外，他們亦提及對香港娛樂事業的抱負。

Rolling Stone介紹MIRROR來自不同界別，但Edan（呂爵安）表示這才突顯他們獨特性：「我哋12個唔係練習生出身，而係來自不同背景，我哋有唔同強項。」訪問中亦有提及他們音樂路向，Ian（陳卓賢）說：「我哋音樂類型繁多，有受Kpop影響嘅EDM曲風，但如新作《Day 0》，就帶來Hip Hop類作品。」

MIRROR成立之後遇上疫情，但AK（江𤒹生）說：「喺艱難時候，我哋變得更團結。」Anson Lo（盧瀚霆）也說：「當時我哋以新途徑與樂迷接觸，例如做網上演出，Ig開Live，從沒間斷與樂迷溝通。」Ian也表示：「疫情令我哋專注工作同努力改進。」

過去韓國音樂紅遍全球，令世界各地樂迷也多加留意亞洲各地音樂，就像周杰倫、New Jeans、少女時代和Atarashi Gakko!，Alton（王智德）說：「呢4個單位成員，都有好鮮明同獨立個性，但當走埋一齊時，又會變成一體，展示強烈舞台力量。」Anson Lo也說：「我哋見到其他團體點樣努力做音樂，為大眾帶來新鮮感，佢哋亦啟發我哋作新嘗試。」

近期MIRROR衝出香港，並在英國、美加、新加坡、吉隆坡及澳門舉行巡唱，各成員有不同期望，姜濤說：「仲有好多人唔認識MIRROR，呢個係好好嘅推動力，我很好奇海外觀眾見到我哋，會有乜嘢感覺。」Edan表示：「我哋目標唔只係希望大家聽MIRROR歌曲，我哋更希望燃起大家對廣東歌喜愛及關注。」

（即時娛樂）