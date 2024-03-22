陳淑芬親揭辦70歲壽宴及答謝宴原因 跟已故沈殿霞有關 (19:15)

「陳淑芬•星星相識50年•生日及答謝晚宴」昨晚（21日） 圓滿完成，筵開30多席，出席嘉賓星光熠熠。答謝晚宴先以國際知名歌手Paul Anka送給陳太的祝福視頻開始，Paul把《My Way》改了歌詞，錄製成非常特別的Birthday Message，陳太表示很多謝他。

晚宴表演由周岭以一曲《傳奇》開始，及後姜大衞和李琳琳到台上，分享他們對陳太的祝福，琳琳姐說：「今（昨）天是陳太入行50周年大日子，我在此祝福陳太日日都咁開心，時時都咁健康，還有陳太70歲生日快樂。」John哥接著說；「其實Florence多年來對香港音樂界和演藝界貢獻有目共睹，她做事很有心和毅力，她對音樂也是從一而終。」

從台灣飛來香港的閻奕格獻唱一曲《Fighter》，因為她覺得陳太在演藝行業中，如同一位女戰士，永遠勇往直前；接著在胡楓（修哥）一番妙語連珠介紹後，宴會廳大門打開，8位打扮成陳太漫畫造型舞蹈員跳入宴會廳，之後大老爺David Chan（陳太丈夫），也加入舞蹈員群，MC 在他們表演完畢後，邀請陳太到台上，她說笑到標眼淚，並問大老爺為什麼不去排練好這部分的舞蹈，大老爺答她沒有暈低已非常好彩，他準備了99枝玫瑰花送給陳太，陳太笑說這是結婚以來，她第2次收到大老爺送花。陳太切生日蛋糕時，也邀請剛好是21日生日的閻奕格和鍾鎮濤女兒鍾嘉晴分享生日喜悅。

接着輪到樂易玲和何麗全上台，何麗全說：「我們上台做什麼呢？首先恭祝陳太生日快樂，我記得陳太半年前已叮囑我，Mark定今（昨）天這個日子，但原來不是叫我來，而是叫我帶其他人來，否則我和樂小姐也不用來，不過陳太也是受人所託，那就是狄波拉小姐。」樂小姐說：「我們今（昨）天完成任務，可以回台下了。」

《中年好聲音2》表演部分，先由安雅希打頭陣唱《今生今世》、接著是譚輝智的《歸來吧》，拉姑（狄波拉）欣賞此曲時，變身粉絲站起來一起唱，緊接的是古淖文《激光中》，再加上顏米羔的《淑女》，完成此部分演出後，輪到修哥獻唱《月亮代表我的心》，陳太走上台送花給修哥。

陳太在預錄短片中，向大家講解舉行答謝晚宴主要原因，她說2008年時沈殿霞（肥姐）逝世，在追思會上見到很多久未碰面朋友，但追思會場地不是敘舊合適地點，大家要開開心心，經常相聚便最好。

陳太續說：「今年這個生日會也是答謝會，我這50年來遇到不少貴人，我很想借此機會答謝他們，希望在大家健康和開心的情况舉辦告別會。今次會是我最後一次舉行大型Party，之後就會最多是10多人的形式下和大家聚會。我特別找來了劉宏基和陳少琪以我這50年的故事，創作了一首名為《圓滿人生》的歌曲，」及後在答謝晚宴中，播放這首歌的MV，大家在MV中看到不同年代和不同階段的陳淑芬。

（即時娛樂）