55歲馬德鐘樂天知命 平衡生活 不再錯過風景 (22:43)

馬德鐘自言有些人很會創造機會，他卻不太追求慾望，怕得不到會不開心。現在的他只追求心寧平靜、身體健康。（劉永銳攝）

在事業上衝了多年的馬德鐘近年在生活及工作上取得平衡，珍惜與家人的相處時光，不想再錯過風景。（劉永銳攝）

馬德鐘在《再見‧枕邊人》中飾演亦正亦邪的「楊萬森」，劇集播出以來雖然口碑不錯，收視卻未如理想，風頭亦被同期的話題劇《婚後事》蓋過。信奉佛教的馬德鐘選擇隨遇而安，未因收視有壓力。「我當然希望觀眾喜歡及捧場，但沒想太多。我的壓力是來自如何演好角色，已盡量在拍攝過程中享受工作。」他認為演員比較被動，與其想太多，不如隨遇而安，做好本分。「有些人很會創造機會，但我不太追求慾望，怕得不到會不開心。現在的我只追求心寧平靜、身體健康。要相信，經歷是對自己的最好安排，思想要正向。」

今年55歲的馬德鐘讀書時已認識太太張筱蘭，兩人一起數十年，早已無所不談，亦不介意論生死。 「父母相繼離世，令我明白要懂得面對生老病死。每個人都會衰老、生病，但我們可一起做運動、吃植物性食物，鍛練身體，延緩衰老。我每年也會進行身體檢查，減低突發性疾病機會。人到50知天命，我現在會珍惜與家人多相處。10年前，我和太太很少見面。工作太忙，坐車經過很多地方，卻有很多風景沒看過，現在想平衡生活。」

去年結婚30周年，馬德鐘沒大事慶祝，反而低調行善，送禮物給長者。「人大了，愛簡單生活，沒特別慶祝生日和節日。從前覺得自己生日對父母來說有很大的意義，就會跟他們吃飯慶祝。現在父母過身，覺得沒必要慶祝了，跟朋友相聚已是樂事。」馬德鐘說太太予人女強人感覺，其實也有溫柔體貼一面。兩人識於微時，既是夫妻又是好友，甚少吵架。「兩個人有共同嗜好、互相遷就、保持童心都很重要。遇上問題時，待大家冷靜後才討論。情緒會影響一個人的決定，盡量控制，事過境遷後就會發現是小事一樁。」

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（即時娛樂）