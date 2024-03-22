汪小菲酒後闖前妻豪宅咆哮 警方接報到場 大S驚恐不願談 (20:21)

台灣女星徐熙媛（大S）與內地商人前夫汪小菲近日隔空罵戰，汪小菲指大S離婚前寄奢侈品到韓國，大S反擊斥前夫出軌、家暴及欠債不還。大S母親亦證前女婿至今仍欠女兒上億元台幣債務，又指汪小菲曾秘密轉走大S聯名戶口8000萬台幣等。而汪小菲母親張蘭就拍片斥大S誹謗侮辱，令人恐懼婚姻，要求歸還3億台幣。

兩家人的爭拗沒完沒了。身在台灣的汪小菲今天（22日）中午時在網上開直播，畫面中的他滿臉通紅疑飲了酒，情緒不穩地大罵某社交平台的母公司創辦人，揚言「你給我封殺，無所謂」，又連喊3次「封殺我吧」及不斷爆粗。保母楊阿姨不停勸他休息一下及去吃飯，惟汪小菲未有理會。楊阿姨想搶去手機，汪小菲即時發怒反問︰「你現在讓我下播是吧？別動。」楊阿姨回答︰「等你清醒就知道﹗」楊阿姨繼續邊勸汪小菲邊搶手機，最後成功搶走手機結束汪小菲的直播。

下午時，有指汪小菲突然跑到大S在信義計畫區的豪宅樓下咆哮，稱「要上樓找徐熙媛算帳」。警衛見狀立即報警，信義分局三張犁派出所接報「有人在社區中庭亂」後立即派員前往現場，並把汪小菲帶離現場。據台灣「中國時報」報道，汪小菲說話聲音較激動，但未有強行上樓或與警方發生爭執，最後情緒逐漸平靜下來就自行離去，台灣警方澄清並未帶回或逮捕汪小菲。

大S經理人回覆台灣傳媒時證實此事，但不願透露細節。而大S知道事件後十分驚恐，不想多談。

（即時娛樂）