COLLAR成軍2年 首個演唱會今開鑼 勁歌熱舞焫㷫全場 (21:52)

成軍兩周年的女團COLLAR，一連3場《COLLAR CRUSH 2024》演唱會，今晚（22日）在九展Star Hall舉行首場演出，今次亦是COLLAR成軍後首個大型演唱會。場外有多個粉絲應援巨型海報供粉絲打卡， COLLAR的歌迷會亦派應援手幅和環保袋等，吸引大批觀眾索取，雖然大排長龍，但大家守秩序，未有造成混亂，場外還有不少COLLAR紀念品發售。

演唱會在8時30分正式開騷，COLLAR身穿黑色露腰衫、短褲襯黑色長靴，勁歌熱舞一口氣唱出《Back in the Game》、《Atypical》、《Call My Name!》，為演唱會揭開序幕，全場觀眾歡呼尖叫兼企起身睇騷，氣氛高漲，7位成員亦賣力演出，相當投入。

及後換上飄逸長裙的王家晴（Candy）、許軼（Day）和蘇雅琳（Ivy），唱出Sica的《天氣之女》，接着邱彥筒（Marf）、許軼（Day）和陳泳伽（Winka）登場唱出《fOoL##》，再由沈貞巧（Gao）和李芯駖接棒唱出陳蕾《伸縮自如的愛》。之後她們合體跳唱《Gotta Go!》，全場觀眾起身製造燈海大合唱，之後Day和Mar先返後台，其餘4位成員唱出《Never-never Land》。

（即時娛樂）