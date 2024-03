COLLAR成軍2年 首個演唱會今開鑼 勁歌熱舞焫㷫全場 (21:52)

next

成軍兩周年的女團COLLAR,一連3場《COLLAR CRUSH 2024》演唱會,今晚(22日)在九展Star Hall舉行首場演出,今次亦是COLLAR成軍後首個大型演唱會。場外有多個粉絲應援巨型海報供粉絲打卡, COLLAR的歌迷會亦派應援手幅和環保袋等,吸引大批觀眾索取,雖然大排長龍,但大家守秩序,未有造成混亂,場外還有不少COLLAR紀念品發售。

演唱會在8時30分正式開騷,COLLAR身穿黑色露腰衫、短褲襯黑色長靴,勁歌熱舞一口氣唱出《Back in the Game》、《Atypical》、《Call My Name!》,為演唱會揭開序幕,全場觀眾歡呼尖叫兼企起身睇騷,氣氛高漲,7位成員亦賣力演出,相當投入。

及後換上飄逸長裙的王家晴(Candy)、許軼(Day)和蘇雅琳(Ivy),唱出Sica的《天氣之女》,接着邱彥筒(Marf)、許軼(Day)和陳泳伽(Winka)登場唱出《fOoL##》,再由沈貞巧(Gao)和李芯駖接棒唱出陳蕾《伸縮自如的愛》。之後她們合體跳唱《Gotta Go!》,全場觀眾起身製造燈海大合唱,之後Day和Mar先返後台,其餘4位成員唱出《Never-never Land》。

