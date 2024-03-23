婚後事｜陳自瑤望與羅子溢拍續集︰網民提議叫《身後事》 (15:46)

羅子溢、陳自瑤（Yoyo）、黎諾懿、賴慰玲及羅天宇等，昨晚一同食飯收看他們主演的劇集《婚後事》大結局。黎諾懿和賴慰玲提議由男主角羅子溢請食飯，羅子溢大方答應，稱已得到太太楊茜堯批准。他笑說：「我闊綽朋友，刻薄自己，下個月在用錢上節省一點。」陳自瑤稱不少網民要求開拍續集，更提議第2輯改名為《身後事》。

陳自瑤笑指下集男主角非羅子溢莫屬︰「我們是最佳拍檔﹗」羅子溢說他很遷就陳自瑤，被女方笑他是很遷就太太楊茜堯才對。羅子溢讚網民有創意，相信續集講得出就能拍得到。他說︰「我的角色今集沒死，但難保會在續集裏因癌症復發而死。」陳自瑤笑言︰「《身後事》要貼題，即使羅子溢的角色會死，也可以倒敘拍出他生前的故事。」羅子溢聞言說︰「拍到變靈異題材也不錯，可鼓勵年輕人投身殯儀行業。」兩人表示《婚後事》的花絮將以彩蛋形式在myTV SUPER播出。陳自瑤自言已2年沒拍新劇，期待再有機會演戲，知道公司正為她接洽新劇。

黎諾懿透露與賴慰玲的感情線有2個版本，公司最後選了開心結局。他說︰「另一個結局交待我的角色昏迷不醒，被賴慰玲誤會已死。我偏向喜歡這個悲傷結尾，有遺憾美，但可能監製下集不打算再用我，所以拍出這樣的伏線。」賴慰玲表示︰「朋友都說追看這套劇時很傷心，現在播開心結局，每個角色都有出路，不錯。」她希望原班人馬拍續集，覺得《身後事》這劇名大有可為，可拍攝角色面對死亡時在愛情、親情和友情上的事。她笑言︰「愛到死之後，再變成人鬼情未了一齊做陶瓷。」

（即時娛樂）