無限超越班2｜梁家輝葉童示範神級演技 高海寧驚訝︰沒醞釀直接入戲 (16:19)

綜藝節目《無限超越班2》今晚（23日）首播，節目由曾志偉擔任無限總經理，爾冬陞擔任總監製，吳鎮宇、寧靜和郝蕾擔任監製，韓雪擔任藝員部總監，並召集高海寧、黃齡、何洛洛、錦超、金莎、李菲兒、李明德、向佐、徐若晗、張棟樑等藝人，透過對經典港產影視題材的再度演繹，啟動演技和藝能比拼。

今晚播出的第1集將介紹參賽藝人和展開首輪面試。現年37歲的高海寧入行15年，早前憑劇集《新聞女王》飾演許詩晴一角爆紅，並奪得《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳女配角」。她透露參加節目目的：「剛入行時，大家都找我演嫵媚一點的角色，但是高海寧其實有更多的可能性等待發掘，我的可塑性也是很高的！」

除了曾志偉、爾冬陞、吳鎮宇、寧靜和郝蕾，面試環節還有梁家輝、葉童和趙雅芝擔任客席監製。首輪面試將頒發8張紅卡，評審將根據藝人面試表現決定是否發放紅卡，而獲得紅卡的藝人在之後的環節將佔有優勢。有份演出王家衛作品《繁花》的黃齡，自信心十足指自己是可造之材。她當着葉童和趙雅芝面前表演為《新白娘子傳奇》配音，1人聲演多角，更模仿出敲木魚的聲音。

黃齡表現十分隨性，爾冬陞要求她嚴肅一點。原本笑笑口的黃齡即時黑面，說自己可以嚴肅的。爾冬陞再說︰「我覺得你很輕挑。」黃齡再駁嘴：「我覺得你這樣判斷一個人，也蠻輕挑的！」兩人火藥味十足，背後原來另有原因。梁家輝、葉童在節目中示範影帝影后級演技，兩人飾演一對老夫妻，家輝手震震餵着飽受病痛折磨的葉童吃粥。高海寧直言被他們的演技折服：「沒任何醞釀直接入戲，我被驚訝到！」

（即時娛樂）