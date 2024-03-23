COLLAR演唱會｜Marf Winka失準走音 Candy感觸流淚 (16:33)

左起：Candy﹑蘇雅琳﹑芯駖和Gao都有Solo。（鍾偉茵攝）

Marf（左圖）和Winka在Solo部分失準走音；而Candy在演唱會尾聲時禁不住感觸落淚。（鍾偉茵攝）

女團COLLAR成軍兩周年，昨晚（22日）在九展Star Hall舉行一連3場《COLLAR CRUSH 2024》演唱會首場。7位成員各自Solo，Marf（邱彥筒）唱出方皓玟的《假使世界原來不像你預期》，和Winka（陳泳伽）唱出《平凡的我重生》時失準走音。

演唱會接近尾聲，7名成員穿起穿性感服裝，繼續賣力唱跳《*~Silencio...Shh》、鄭欣宜的《分手是常識吧》和吳雨霏的《殺她死》，然後除掉耳機要聽大家歡呼聲，她們在更強勁的歡呼聲下唱出《idc)》和《OFF/ON》。

安歌時，她們在唱出多名歌手歌曲Medley後，分享今次開騷感受，Gao（沈貞巧）見到有個牌寫著「Candy我哋做好朋友」，說：「我代Candy應承你。」

Marf指自己第一次這麼大膽和赤裸，甫入後台就有人幫她們速換衫。Gao笑言：「唔赤裸就唔夠時間換。」又說：「第一次開騷好緊張，緊張表現之外，更因終於見到大家，但要壓抑自己心情，不可以太過興奮，要保持頭腦清醒。」Winka笑言將自己當作機械人，否則會淚崩，成員大讚她叻叻豬。

Candy（王家晴）透露後天（25日）要考試，成員讚Candy厲害，邊排練、邊溫書和考試。Marf再說：「多謝大家陪伴COLLAR第一次第一場演唱會，我在後台，透過熒幕看到大家入場，好似不真實。」

Winka說：「其實好似發生很多事情，但眨眼又來到台上，感覺不太真實，原來期待2年的事終於發生了，不知道下次會係幾時，機會不是經常有，我現在排舞已沒以前沮喪，因為大家一齊相處時間不知有幾多，現在跟她們排舞，會享受跳舞，多過我驚自己不懂跳。」

Gao多謝成員家人支持，她們才可以在這裏相聚，她說：「大家好似我們的《Chosen Family》，無論發生什麼事，都陪在我們身邊。」

李芯駖表示這個演唱會，原本成團之後3個月舉行，但經歷很多事情，很多起跌風風雨雨，最後她們7個人還站台上表演，非常感恩，她說：「我們是註定中的家人，同大家繼續走下去。」接着，Gao說送上她們新團歌《Chosen Family》時，Candy忍不住感觸流淚，Marf遞紙巾給她抹眼淚。

（即時娛樂）