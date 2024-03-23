蘇打綠紅館開20周年騷︰香港奪走了我們許多第1次 (16:55)

蘇打綠出道20年，昨晚（22日）在紅館舉行首場《二十年一刻巡迴演唱會》。相隔8年再次舉行大型巡演，團長阿福感性表示蘇打綠一路走來不容易，感謝歌迷的等待。他細數四度巡演《陪我歌唱》、《各站停靠》、《空氣中的視聽與幻覺》，加上這次的《二十年一刻》都是從香港起跑。峰立刻回想起：「小威第一次求婚、家凱第一次在台上褲子破掉，也都是在香港。」令全場捧腹大笑。

演唱會一開始，團員以純白服裝登場，象徵蘇打綠走回音樂起始的最初，並以春為主題接連演唱《日光》、《早點回家》等歌曲， 歌曲風格搭配色彩繽紛的視訊與燈光設計，讓現場呈現了春暖花開的氣氛。夏、秋、冬每個段落都以強烈的視覺呈現，讓色彩於舞台視訊與燈光中流動，象徵時間流逝。最後的段落「冬」以阿龔的鋼琴獨奏《未了》開始，預告這段以交響樂為配置的《冬 未了》，然而出乎意料地，蘇打綠卻在這段中驚喜放入不同語言的歌曲，除了英文的《Everyone》，更將他們經典的翻唱台語歌曲《追追追》安排在該段，原本搖滾的編曲搭配古典樂元素，展現出又一全新詮釋。

蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會概念以四季為主軸，分別以《日光》、《狂熱》、《故事》、《未了》曲目開場，作為春夏秋冬四個章節來精選表演曲目。所邀請的國外製作團隊也配合蘇打綠創作概念，精心打造LED四季全屏四面台，以及象徵20周年的天與地雙X形漂浮光廊。來自世界各地共計20多位動畫師，也投入蘇打綠的音樂世界，彩繪出流動的四季視覺設計，其中也不乏許多跟蘇打綠致敬的視覺作品。

入場觀眾獲贈「二十年一刻手機袋」，也於開場前播放一段團員特別錄製的廣播稿，提醒觀眾朋友「人在做天在看」，點歌段落就看觀眾能否遵守不拍照不錄影等觀賞守則。而首場觀眾也表現傑出，獲得團員們的讚許以及完整的安歌點歌。安歌時，蘇打綠加碼獻唱從未曝光過的新歌，引發現場驚呼連連。這首新歌為小威的創作，歌名為《你不需要多完美》，這是蘇打綠特別為《二十年一刻》巡迴演唱會準備的禮物，希望能為每位現場觀眾帶來特別值得紀念的一刻。

（即時娛樂）