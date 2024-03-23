再見‧枕邊人｜「晴勝CP」上演壁咚場面 黃智雯爆羅天宇勁怕醜 (17:11)

當年晴天失蹤前，寄過一隻指紋USB給晨曦保管，內裏存放了凌姓兩父子的相，以及小敏一篇報道。（大會提供）

無綫劇《再見‧枕邊人》下周踏入結局周，更掀起誰是推顧晴天（黃智雯Mandy飾）落懸崖真兇競猜。昨晚（22日）一集「晴勝CP」上演一場「韓式壁咚」場口，可惜長勝（羅天宇飾）最終示愛失敗。

劇情講述晴天洗澡時，巧遇大廈停電，老鼠「摸黑」出沒，嚇到晴天大叫，長勝聽到即Man爆衝入浴室，抱住僅以毛巾蔽體的晴天到牀上，2人四目交投，長勝脫下外套給晴天披著，盡顯紳士風度。原本在晴天冲涼期間，已盤算開口表白的長勝，更準備「將錯就錯」表白，可惜在氣氛正好之際，保安叔叔突然登門，表白計劃暫時受阻。

談及相關場口，Mandy踢爆羅天宇怕醜又緊張：「我知天宇比較怕醜，我會主動啲，去令佢安心，唔需要擔心、唔需要驚。我哋係非常專業，度好晒位去拍呢啲場口，但見到佢面紅耳熱，就覺得好搞笑！」

另外尹詩沛在劇中飾演晴天失憶前好友「韓晨曦」，在長勝安排下以「刀鋸美人」形式，現身志騫（劉宸熙飾）生日會，更以宣戰口吻向楊萬森說：「我返嚟為咗見晴天，為咗唔再畀人傷害佢。」

晨曦認定晴天7年前失蹤與萬森有關，之後更將晴天失蹤前，寄給她的指紋USB物歸原主，晴天發現內裏除有「大細凌生」凌頌恆（張國強飾）和凌振聲Alex（鄭俊弘飾）照片外，還有一篇小敏（區明妙飾）死訊的報道，小敏的死明顯跟凌氏兩父子有莫大關係。

（即時娛樂）