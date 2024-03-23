黃婉君親揭2R解散原因 回應跟陳冠希和安志杰緋聞 (17:35)

黃婉君（Rosanne）接受商台《星光背後》主持人梁泰來訪問。Rosanne和胞妹黃婉佩（Race）在2002年組成女子組合2R出道，於千禧年代曾風靡一時，囊括多個新人獎。

闊別樂壇18年，Rosanne獲家人鼓勵推出首支個人單曲《帥起來》，親解2R解散之謎、開腔回應當年與陳冠希及安志杰關係、以及分享Race近况。

外界以為2R妹妹Race在2005年先結婚，促使組合2007年解散，但節目中，Rosanne親揭當年解散原因：「當時已經換咗第3、4個經理人，咁我又差唔多30歲，因為爹哋話女人30歲要結婚，35歲前要生BB，我哋計下時間，如果再搵新經理人再出碟，就好難喺35歲前生BB，當我仲諗緊嘅時候，碰巧我老公求婚，咁唔使我決定！」

Rosanne透露與丈夫Derek很早訂下婚約，待他在英國修畢牙醫碩士課程後，2人於2009年12月結婚。換言之，2R解散的成因，反而是Rosanne自己：「因為家姐時間到了，阿妹仲細個，佢比我細3年。」對於2R解散一事，Rosanne表示從沒問過Race的感受：「喺我結婚之後，阿妹就去讀金融，之後先返新加坡。」

Rosanne自爆2R未出道，已與丈夫在聚會認識，2009年結婚前已相戀8年，她承認當年一直譜地下情：「當時唔准拍拖，連公司都唔知，嗰陣我仲未開始我嘅事業，我先生仲喺香港大學讀緊牙醫。 」

2R出道成名後，Rosanne曾跟陳冠希及安志杰爆緋聞，當年跟陳冠希傳緋聞時，更有歌迷集體寫信到Rosanne所屬的唱片公司投訴，聲言要脫粉，Rosanne回應當年兩段緋聞，她說：「大家係朋友，當時我都同緊我先生拍拖。」問到曾否被2人追求過？她坦言：「我唔可以講無，大家好似都有少少鍾意，但最後成為咗朋友。」

Rosanne婚後三年抱兩，一切都是計劃之內：「爹哋想我哋喺35歲前生完B，咁我真係30歲結婚，33歲就生完，可能係不知不覺畀我爹哋媽咪洗咗腦，佢哋話唔可以一世做娛樂圈！」談及婚後生活，Rosanne指幸福開心：「我係求主想要2個BB仔，冇諗過要生女，因為以前我哋三姊妹，自細睇住爹哋媽咪點樣擔心我哋。」

Rosanne亦於節目上分享妹妹Race近况：「呢幾年妹妹進修咗好多，佢進修Master同地產嘅嘢，努力得非常辛苦，因為佢自己做老闆係唔簡單，我覺得好驕傲，尤其佢嫁得好，佢先生年紀比佢大啲，好惜佢，當佢好似公主咁，佢係好幸福 ！」不過，Rosanne亦承認當年解散不曾跟歌迷交代，自覺愧對支持2R的粉絲，出完單曲後，亦有計劃繼續自資出歌，甚至與妹妹復出合唱，答謝2R的歌迷。

（即時娛樂）