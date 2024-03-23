《中年2》決賽前夕爆是非 顏米羔感奇怪 回應「買粉絲」：我邊有錢 (18:41)

顏米羔回應捲「買粉絲」事件：「我邊有錢？200元一個鐘，如果咁樣，我都想轉行去舉牌扮粉絲。」（柯美攝）

顏米羔在決賽前夕連環爆是非，他表示也感奇怪，但現時要專注比賽。（柯美攝）

無綫《中年好聲音2登峯之戰》明晚（24日）在無綫電視城舉行，7強參賽者安雅希、陳俞霏、黃劍文、譚輝智、古淖文、顏米羔及沈宗賢，今天（23日）抽籤決定出場次序，並公布「觀眾最愛好聲音大獎」三甲，截至今午12時，由黃劍文、古淖文和譚輝智跑出。

最近是非多多的顏米羔，繼「賄選」風波後再捲「買粉絲」事件，顏米羔說：「我邊有錢？200元一個鐘，如果咁樣，我都想轉行去舉牌扮粉絲，黐線，冇呢回事。（有否不開心？）唔敢唔開心，要專心比賽，情緒一定有，但要調整，因長途賽唔係鬥技巧，而係鬥心態。」

臨近決賽才爆是非，顏米羔也感奇怪，至於捲「賄選」風波，他指朋友太急切撐他，新聞出街後，他已跟對方說不可以這樣。會否覺得朋友好心做壞事？他說：「我唔會怪佢，佢惜我先咁樣，佢都好內疚，已向我道歉。」說到他「觀眾最愛好聲音大獎」三甲不入？他說：「我本身不是最受歡迎，最重要是將歌曲唱好，答謝支持我的人。」

陳俞霏最近被指獲風水師司徒法正贈法器，暗示為比賽發功一事，陳俞霏覺得好搞笑，指自己是喜歡掙錢的人，比賽名次並不重要。她透露與司徒法正因曾合唱《福氣》而認識，她說：「師父幫我旺財運，幫我未來行嘅路暢順啲，如果幫我發功，我就應該攞最高票數，師父送畀我嘅係一條頸鏈，話襯到衫就戴。」

（即時娛樂）