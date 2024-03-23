中年2｜楊千嬅任決賽評判惹爭議 黃劍文認粉絲：自細聽佢啲歌 (19:02)

楊千嬅因擔任《中年好聲音2登峯之戰》的嘉賓評審而惹爭議。（Ig圖片）

無綫《中年好聲音2登峯之戰》明晚（24日）在無綫電視城舉行，7強參賽者安雅希、陳俞霏、黃劍文、譚輝智、古淖文、顏米羔及沈宗賢，今天（23日）抽籤決定出場次序。

對於楊千嬅擔任做決賽嘉賓評審惹爭議，有網民指千嬅未夠班，顏米羔不覺得千嬅未夠班，他說：「點會呀？佢係大前輩，教練唔一定好波，可能佢哋經驗最多、心水最清。我執導過電影，影評人亦未必一定識拍戲同演戲，但佢哋可以理解同分析部戲。」

陳俞霏認為音樂比賽分很多好部分，不同評判會用不同角度評分，專業水準愈高。說到網民還將《烈女》改歌詞揶揄她，陳俞霏說：「我有聽，好好聽，好好笑，我唔不介意，我好樂天，無需太緊張，開心又一日。」

黃劍文透露自己是楊千嬅粉絲，自細聽千嬅唱歌，對方所有CD都幾乎儲齊。對於被視為大熱，問他可有信心奪冠？他說：「會盡自己最大努力，心情會緊張，但盡量令自己放鬆，日前跑步減壓，又同貓咪玩及一齊瞓覺，個人會開心啲，亦會盡量休息，最近綵排好忙，我同參賽者揀嘅歌都好高音，唱3次已經無聲，所以要養聲。」

對於未能躋身決賽的劉威煌，有傳已簽唱片公司，他表示不知道，只知對方出新歌，並讚首歌好好聽。會否羨慕劉威煌有新歌推出？他說：「唔會，反而戥佢開心。」

（即時娛樂）