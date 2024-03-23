趙露思勁親民 澤演派心心 申惠善盼挑戰反派 林柏宏揀酒店要窗簾厚 (22:31)

內地女星趙露思與男星常華森、台灣林柏宏、韓國申惠善及男團2PM成員玉澤演、泰國男神彭提瓦特‧唐萬查洛（Blue）今日（23日）盛裝到澳門，出席酒店開幕盛典。

現場粉絲群人數，以趙露思的應援人數最多，在場外不停大叫偶像名字及口號以壯聲勢。她身穿緊身上衣配短裙壓軸出場，妝容有點重手，與平日拍劇清純形象略顯不同，她受訪時說：「這酒店有好多打卡點，可以來影靚相，我最喜歡露天泳池，周圍景色又靚，稍後有新的工作計劃，會很多機會見到我，希望大家留意。」她完成訪問後更主動行近會場外圍的粉絲群，揮手打招呼引起哄動，表現親民。

澤演接受大會訪問前，狂擺不同甫士搶鏡，又用廣東話介紹自己，此行最想品嘗雲吞，又讚酒店設計夠奢華優雅。他說：「好多謝澳門的粉絲們，知道你們等了好久，如果有機會，也想再來澳門開粉絲見面會。」他透露稍後有新工作大計，但暫時要保密，盼大家拭目以待，訪問後，他主動走近粉絲揮手又派心，非常識做。

首次來澳門的申惠善，先後拍劇《哲仁王后》及《歡迎回到三達里》，兩者均受歡迎，她表示對於拍時裝劇或古裝劇沒有特別偏好，只要劇本出色就可以。過往演出的角色當中，均滲入個人特質，特別拍《歡迎回到三達里》，感覺該角色最貼近自己性格，希望未來有機會挑戰演大反派。

林柏宏同樣首次到澳門，早知此處是度假聖地，最開心能品嘗葡撻，大讚美味，也盼望有時間四圍遊覽體驗地道風情：「每次外遊飽嘗美食後，都會多做運動收身，通常揀酒店都有一個要求，就是窗簾要夠厚，因為我對光線比較敏感，想睡得安穩，一定要盡量遮光。」

（即時娛樂）