Edward Chan作品展｜姜濤風頭蓋全場 與方皓玟合唱貼身對望 (17:08)

next

音樂製作人Edward Chan(陳浩然)昨晚在亞洲國際博覽館舉行首場作品展音樂會《Blueprint of Memories, by Edward Chan》,請來MIRROR成員姜濤和呂爵安(Edan)、陳柏宇、林一峰、林奕匡、徐浩 、黃妍、葉巧琳、衛蘭、薛凱琪及方皓玟等任演出嘉賓,眾星當中以姜濤的粉絲最多。姜濤打頭陣現身,翻唱陳奕迅的《今天只做一件事》,隨後又分別跟薛凱琪、呂爵安和方皓玟合唱。與方皓玟合唱《Dummy with extend intro》時,姜濤和她貼身對望。

姜濤完騷後在社交平台分享演出感受,他對隊友Edan說︰「你啲歌真係好難唱﹗ANYWAY, THANK YOU﹗」姜濤之後又向Edward Chan留言︰「有好多嘢想同你講,但知道你聽日仲有一場,就唔打攪你了,等你繼續專心準備。我淨係想講,我好驕傲有你呢個監製!第二場順順利利!撐爆你!LOVE YOU !」姜濤最後對一同演出的方皓玟表示︰「算是一個有點臨時準備的舞蹈和設計,謝謝各個部門細心的配合,希望有做好給你們看。也很感謝方皓玟前輩願意配合我這些突發奇想的小巧思~Edward Chan,還有一場,明天加油!希望有為你開了一個好頭。」

(即時娛樂)