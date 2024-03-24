Grand住去台北｜黃翠如C君爆牀照 與周奕瑋體驗超豪之旅 (19:06)

黃翠如、周奕瑋（Jarvis）及鄭詩君（C君）首度合作，主持的全新綜藝節目《Grand住去台北》4月6日首播。3人在節目中以「相愛相殺」的搞笑互窒方式，帶領觀眾體驗台北的不一樣豪華之旅。節目雖然只有兩集，但內容豐富，其中四大超豪華體驗推介包括：全球最貴價值10000新台幣（約2550港幣）的牛肉麵、五星級酒店服務包底的星級Glamping、連續6年獲得台灣米芝蓮一星的餐廳、品嘗港人總廚主理的「總廚人生料理」、舒淇度假時指定的溫泉套房Room Tour。除了超豪體驗，3位主持還走訪台北現時最新最流行的打卡及玩樂熱點。

3位主持在節目中肩負不同重任，記性好的Jarvis獲安排背誦節目中所有重要資料，只要是涉及資訊的部分都由他負責；C君除了做主持，還擔任隨團攝影師，見到漂亮及有特色的地方會馬上舉機，更為翠如拍下不少美照。C君笑言培養出愛攝影嗜好，全因經常陪女士行街購物。他說：「陪女士行商場經驗我好豐富，亦都令我間接喜歡咗攝影。當佢哋唔知行幾耐時，你就可以影吓商場，又可以影吓唔同擺設，歎吓咖啡。女士有女士行街時間，我自己又有自己攝影時間。」

製作組公開首輪宣傳照，翠如與C君竟驚現牀照。不過，他們的牀照美感不足，爆笑有餘，其中一張相中的C君更舉起腳挨近翠如的臉。

（即時娛樂）