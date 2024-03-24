郭嘉駿新歌MV邀好友執導 阿Dee自封九龍灣塔倫天奴 (19:45)

郭嘉駿（193）後天（26日）推出新歌《B出口》，請來ERROR隊友何啟華（Dee）執導，令他終於一嘗做導演的滋味。193說︰「誠邀Dee導演加盟係出於同理心。佢每隔幾個月就話拍MV可以搵佢做導演，當然冇人理佢。大約喺半年前，有次ERROR 4個人都喺度，佢又再講多次『下次你哋拍MV不如我做導演』。我目睹當時肥仔（梁業）同保錡冇出聲，然後走咗，但我肯定佢哋係聽到！阿Dee好似好尷尬，又冇出聲扮冇講過。我目睹呢個畫面，同理心發作，就搵Dee大導合作，圓佢夢﹗」

193直言讓阿Dee當其新歌MV導演，其實是想完結他的導演夢，希望他首次執導後知道自己沒這方面的資質，以後不再做導演。193續說︰「其實今次佢應該都學咗好多嘢，會發現導演原來要計Budget，又有啲Sponsor要還，佢自己都要幫手還。因為Budget有限，係要有Budget Plan，太多天馬行空諗法係唔得。以前拍《ERROR大冒險》，阿Dee有好多天馬行空諗法拍唔到，就係因為唔夠Budget，所以今次拍MV， 真係要有預算，佢就要喺有限Budget下，睇吓可以最盡做到啲乜嘢。」雖說想了結兄弟的夢想，193卻大讚阿Dee的執導能力：「佢導得幾好，因為佢係專業演員，同埋係1億票房嘅男配角、幾百萬電影男主角。佢有演戲經驗，Guide得幾好，指示好清晰。」

首次執導的阿Dee笑言壓力大到「啲頭髮甩晒」︰「除帽你就會見到我啲頭髮甩晒，冇1年半載都唔會再做導演。我今日已經好爽，拍到自己想拍嘅嘢，試到自己想試嘅嘢，呢個亦係我拍MV嘅目的。我睇到啲好嘅嘢，想實踐番出嚟，睇吓Work唔Work、點樣Work。我冇Solo歌，好唔順氣有Solo歌嘅人喺度浪費公司資源，所以我要用呢個方法一齊浪費公司資源。」

阿Dee以帶故事性的手法表達出《B出口》的內容，他又參考了占基利、琦溫絲莉合演的經典電影《無痛失戀》去構思整個MV。他說：「成個古仔都係靠我睇《無痛失戀》，然後我好白癡錄住電視屏幕，自己砌個Storyboard。我鍾意錄低自己鍾意嘅片段，然後亂砌出嚟，去做一個指標去開始呢個拍攝。不過，當中都有原創嘢，有自己一啲諗法都有放落去。你可以當我係『九龍灣塔倫天奴』，佢都係拍得幾部啫。至於其他畫面，係嚟自睇其他戲，咁所有嘢就係砌出嚟！」

（即時娛樂）