梁詠琪生日前澳門開騷 丈夫女兒現身送驚喜 (20:28)

梁詠琪（Gigi）明天（25日）48歲生日，她昨晚在澳門舉行《時間遇上我們巡迴演唱會》時獲丈夫Sergio及女兒Sofia送上驚喜。當現場歌迷打算發動全場大合唱生日歌時，Sofia突然拿着咪緩緩走到舞台中央，引領歌迷一起大合唱中英文版生日歌，Sergio則送上花束。事前被蒙在鼓裏的Gigi驚喜得目瞪口呆。被感動得眼濕濕的Gigi問女兒害不害怕，Sofia說「A little bit」，令全場觀眾大笑。Gigi馬上擁抱女兒，同時親親老公。她刻意用花擋着臉，不讓觀眾看到他們親嘴。

Gigi說︰「我要謝謝我的家人，你們就像我的天使一樣。你們的到來讓我的人生變得不一樣，你們的出現讓我的人生不再孤單。」一直充當爸爸私人翻譯的Sofia不明白「孤單」的意思，Gigi感動地說︰「太好啦，我希望你永遠不知道『孤單』這種感覺，因為爸爸媽媽會一直愛你。」Gigi直言與Sergio也是平凡的夫妻、平凡的爸媽，每天生活都跟大家一樣，要面對不同的挑戰，所以很感謝丈夫付出雙倍的愛護給這個唱歌的太太，讓她可以繼續在舞台上發光發亮。

Gigi騷後表示︰「我都估到大家會唱生日歌，但沒想過Sofia會上台唱，始終在萬人面前唱歌需要一定勇氣，感覺她真的長大了，很勇敢。」至於日後會否跟女兒在演唱會上合唱，Gigi說︰「這個還是留給她自己決定吧！」她表示生日願望跟之前一樣，都是大家都身體健康、開開心心。Gigi表示︰「看似普通的願望， 其實是最重要的，平安是福。」談到下月首次到台灣小巨蛋開騷，她說不緊張︰「始終巡迴已經做了一年，但因為在rundown上也作出很大調整，對我來說也是一個新挑戰，我反而更期待呢！」

（即時娛樂）