勁甜麥婚宴｜麥明詩最愛「5年抱8」祝福 盛勁為趁假期日日進補 (21:22)

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與機師丈夫盛勁為（Keith）的婚宴分3日舉行，繼昨天（23日）首天在大井盛屋村筵開40席盆菜宴後，今天再在遊艇會舉行早晚兩場「勁甜麥」婚宴，現場設有懷舊大牌檔、香港小姐寶座、遊戲機，戶外位置更掛有模型飛機。

一對新人下午4時見傳媒時數度咀嘴，更展示手上以他們的英文姓氏「S」及「M」字頭訂製的金色戒指。麥明詩表示他們早已完成註冊儀式，因此3日婚宴可以盡情跟賓客分享喜悅、大吃大喝。她笑言未習慣被稱呼為「盛太」︰「昨晚在圍村擺盆菜宴，全村女性都是盛太，不知誰叫誰，很搞笑﹗我也要快點適應媳婦的身分，未適應稱丈夫的媽媽為『奶奶』，會努力改變。」兩人被問到可有被催早日生B時，異口同聲表示想早日當爸媽，惟孩子性別要由上天決定。他們說︰「等上天賜給我們﹗逐個來，如打孖來就更開心﹗」麥明詩透露丈夫為結婚請假半個月，他們會把握假期「造人」 。她說︰「老公經常要飛，飛行對身體不太好。」盛勁為透露已為生B天天進補，麥明詩插口道︰「我不擅入廚，進補方面請教我媽媽。」

麥明詩希望他們的婚宴能帶給賓客美好回憶，她說︰「好似在圍村設宴，就適合圍村親友。奶奶特別欣賞李龍基，我們特別邀請他擔任演出嘉賓。見到奶奶跟基哥攬住唱歌很開心，我們也很開心﹗這個安排，可以促進家庭之間的親密關係。」一對新人稱未有度蜜月計劃，盛勁為表示工作時經常飛來飛去，因此喜歡假期時靜靜地留在家。他說︰「現在航空工作很繁忙，要申請假期很困難。」談到兩人特別訂製的戒指，麥明詩說︰「方便襯衫，但我做幕前工作，他出入機場安檢也不方便戴飾物，因此平日很少戴。」

麥明詩透露與丈夫的婚禮沒有玩新郎、拋花球等環節，但有跟足傳統向長輩敬茶。她說︰「很多長輩祝我們百年好合、三年抱兩，我最喜歡李龍基『五年抱八』的賀辭。」談到盛勁為在午宴上的愛的宣言時，麥明詩感動落淚，她解釋︰「我被爸媽及丈夫感動。老公在午宴分享的愛的宣言令我很冧﹗他說當年見到媽媽撰寫關於我的書，便買了一本回去看，因而了解到我和我媽媽。我很感動，因為我很重視家人。爸媽在午宴上分享嫁女心情時，又送了我們一本關於夫妻相處之道的書。」

盛勁為讚麥明詩是好老婆︰「她願意嫁給我，是我最感動的事﹗太太幾乎一人包辦整個婚禮籌備過程，我只負責了10%已覺得很累，很佩服她。」盛勁為承諾今後愛麥明詩︰「我的人工早已全給了她，將來加人工，就愈來愈多錢。」麥明詩續說︰「我們有共同家庭計劃，錢都放在一起。」對於舊愛林作近日不斷在社交平台分享跟現任女友裕美的婚紗相，麥明詩稱︰「不知道，我最近忙籌備婚禮。他也差不多年紀，我也祝福他﹗」

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（即時娛樂）