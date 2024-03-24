陳慧琳國語新歌《謝謝你陪我那麼久》帶出失去才懂珍惜 (23:58)

陳慧琳（Kelly）繼今年首支派台國語歌曲《時光厚禮》後，今日日推出第二首國語新歌《謝謝你陪我那麼久》，呈現出在感情世界𥚃失去了才懂得珍惜的道理。

《謝謝你陪我那麼久》由小柯一手包辦曲詞編監，度身訂造一首答謝前任的作品，歌曲旋律慢板得來帶點節奏感，Kelly演繹出一種釋懷的感受，透過歌曲與對方訴說自己的情感，猶如給對方送上最後的一封信。

Kelly在昨晚《陳慧琳Season 2世界巡迴演唱會》上海站首次Live演唱《謝謝你陪我那麼久》，專程在歌單裏加入新歌，希望觀眾可以率先欣賞。Kelly換上演唱會中從未曝光的戰衣，身穿黑色喱士長袖上衣，上衣連手套合併為一件，穿着的時候要特別小心，Kelly問台下觀眾這套新衫漂亮嗎？然後表示：「除了《時光厚禮》之外，疫情期間飛去了北京找小柯老師幫我製作新歌，是他作曲作詞，這首歌今夜零晨會在網上平台上架，現在首唱《謝謝你陪我那麼久》。」Kelly一邊唱，開始感觸起來，忍不住默默流淚，邊哭邊唱《謝謝你陪我那麼久》，她表示：「隔了19年，再見到遠道而來，專程飛到上海支持我的歌迷，忍不住好感動！」台上LED螢幕呈現Kelly歷年不同造型的剪影、素描、彩繪等，以不同形式展現Kelly的樣貌和造型。

（即時娛樂）