《中年2》決賽｜楊千嬅捲是非拒受訪 伍仲衡反擊周啟生 (00:14)

《中年好聲音2》今晚舉行決賽，古淖文獲得99分成為冠軍，亞軍、季軍則分別是92分的譚輝智及89分的顏米羔。TVB為隆重其事，除了5位固定評判肥媽﹑張佳添﹑陳慧嫻﹑伍仲衡及周國豐外，還請來楊千嬅擔任嘉賓評判。不過，楊千嬅做評審卻惹來爭議，有網民認為她的實力在7強參賽者之下，伍仲衡被疑是千嬅的粉絲拖落水，留言「難道伍仲衡識唱歌？」來反擊。伍仲衡發聲指沒有常識的人才覺得做歌唱比賽評判要唱歌好聽，結果又被周啟生質疑是接受「完全無水平」的事。

今晚《中年2》決賽開始前，千嬅透過TVB公關表示要專注節目，不接受訪問。一眾評判騷前在後台大合照時，她未有現身，直至坐上評判席後才讓傳媒拍照。伍仲衡賽前受訪，談及楊千嬅做評審惹爭議一事時自嘲「躺着也中槍」。他以顧嘉煇為例，強調做歌唱比賽評判不需要唱歌好聽，最重要是對音樂上的貢獻及能力。他只想告訴大家這是常識，沒想到事件愈演愈大。

伍仲衡沒開名談及有份批評他的周啟生︰「喜歡不喜歡是你的選擇，但不要去攻擊人、踩低人，因這是關乎修養的問題。我絕不會攻擊任何人，除非被攻擊才會反擊。為何沒事要去攻擊人，喜歡就聽，不喜歡就不要聽，而且他還是一位樂壇前輩，前輩應該要有器量。作為一個前輩這樣踩人﹗我其實幾欣賞他，但我覺得不能這樣。我沒說是誰人，我本身很欣賞他的音樂，但他沒有做人的器量。」

被問到可認為自己的專業受到質疑時，伍仲衡說︰「當然不會﹗現在我做評判，TVB請我上來，怎會質疑？如果他有料，就請了他啦﹗」伍仲衡強調見到千嬅不會尷尬︰「當然不會﹗千嬅怎會為了這些事不開心。作為一個天后，必須有抗壓能力，才可去到那麼高的位置。」至於可擔心會再挑起周啟生的神經激嬲他時，伍仲衡說︰「大家河水不犯井水﹗我只能說，不喜歡就不喜歡，但不要攻擊人，不需要惡意中傷人，這是修養。」

（即時娛樂）