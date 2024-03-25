盧瀚霆視Edward Chan為神隊友 孖方皓玟大跳貼身舞 (12:40)

音樂製作人Edward Chan（陳浩然）一連兩晚假亞洲國際博覽館舉行首個個人作品展《Blueprint of Memories, by Edward Chan》，昨晚（24日）舉行尾場，演出嘉賓包括盧瀚霆（Anson Lo，教主）、安、周柏豪、陳柏宇、林一峰、林奕匡、側田、徐浩、黃妍、葉巧琳、陳柏宇、Daniel Toh、王菀之、ROVER﹑Dear Jane與方皓玟。

當Anson Lo出場時，現場不少神徒（粉絲暱稱）舉起粉紅色燈牌支持，全場一片粉紅燈海，而教主落力演出，他和徐浩合唱《永順街39號》，又與Dear Jane合唱《到時為止》，同時還跟方皓玟大跳貼身舞，2人合唱《My Life》和《Unlock Me》，教主還唱出《Megahit》及《神隊友》，令全場升溫。

事後教主在社交平台貼出和Edward Chan合照，大讚對方既是音樂監製，亦是恩師和朋友：

「感謝您這五年來對我的耐性，由《一所懸命》到《MY LIFE》，我在你身上學習到音樂知識外，更是學習到你待人接物的專業和用心，你的確是我『默契早已有』的神隊友。

今（昨）晚能夠和一眾歌手前輩合作，真的很榮幸 @dearjaneofficial（Dear Jane） @charmainefong（方皓玟） @terrychui22（徐浩）。

感謝每一位神徒入場支持，謝謝每一位觀眾，粉紅海很美麗很美麗，而Edward你的功勞令整晚更是有意思，希望大家喜歡今（昨）晚不同的驚喜表演。」

（即時娛樂）