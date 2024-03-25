一個好人｜林子善上山下海執垃圾 親身體驗輪椅武術 (13:45)

林子善坦言：「啲垃圾係無限輪迴，執完又有執完又有，一路執時我都會有啲憤怒（點解啲人會亂掉垃圾）。」（大會提供）

綜藝節目《一個好人》由林子善和江美儀擔任主持，今晚（25日）播出第4集，林子善拜訪成立執垃圾群組的冼力求（貓哥），和提供義務搬屋和轉贈傢俬服務的細傑。

林子善跟隨貓哥體驗上山下海執垃圾，他分別到防波堤、上山和撐船出海執垃圾，眼見垃圾無處不在兼執極都有，林子善坦言：「啲垃圾係無限輪迴，執完又有執完又有，一路執時我都會有啲憤怒（點解啲人會亂掉垃圾），我問貓哥感受係點，佢話：『唔係㗎子善，係好玩』。」貓哥以樂觀心態面對：「冇諗過嬲，我都係人嚟，都會製造好多垃圾，但你適當咁處理咗咪得囉，唔好令垃圾去到大自然。𠵱家我識行識走，如果我攰就做少啲囉，體能OK就繼續當做運動，呢個運動係好經濟，唔使畀月費，所以OK！」

另一個好人細傑2022年開始，進行義務搬屋和轉贈傢俬工作，細傑出心出力不求回報，默默幫助有需要的人，早前香港經歷「世紀黑雨」，上水石湖新村慘成重災區，細傑即時將貨倉所有的傢具贈送給村民，非常有心。林子善問到有否遇過貪心人時，細傑坦言曾經有受贈者將傢具轉賣，但他並無氣餒，他說：「冇諗過放棄，唔好諗人哋係咪呃你，做咗自己覺得啱嘅事先。」

明晚（26日）播出的第6集，林子善拜訪創立輪椅武術的李安東（李Sir）和中醫師林家揚。李Sir分享創立輪椅武術的原因：「除咗希望幫助傷健人士建立自信，亦希望可以話畀大家聽，將不可能變成可能！」林子善在節目中坐上輪椅體驗輪椅武術，並坦言：「每打一下都痛，完全係發唔到力，坐輪椅嘅朋友練呢個武術，係超乎想像咁難！」

之後林子善跟李Sir兩位徒弟穎恩和嘉敏學習跆拳道，前者是亞伯氏症患者、後者則因事故要坐輪椅，穎恩和嘉敏教得頭頭是道，林子善事後大讚：「我手腳比較唔靈活，但佢哋教得好好、好細心，唔會畀一個正常教練輸蝕。」

林子善跟林醫師和一班小義工，去到坪洲探訪老友記，林子善問林醫師為何想到帶領小義工做義醫？林醫師說：「老友記好鍾意小朋友，見到小朋友就特別開心、興奮，又可以畀小朋友知道咩係愛同關懷。」對於林醫師的義舉，林子善大讚：「林醫師嘅能量好大，但一個人未必足夠，好感恩有好多戰友幫佢。林醫師係一個好人，佢影響到好多小好人走咗出嚟！」

（即時娛樂）