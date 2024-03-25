姜濤驕傲有Edward Chan做監製 Edan摸林奕匡胸口：嗌你大Phil哥 (14:39)

姜濤和呂爵安（Edan）前晚擔任音樂製作人Edward Chan（陳浩然）的首個個人作品展表演嘉賓。姜濤事後在社交平台限時動態發文：「有好多嘢想同你講，但知道你聽（昨）日仲有一場，就唔打攪你了，你繼續專心準備。我淨係想講，我好驕傲有你呢個監製﹗第二場順順利利﹗撐爆你﹗Love You﹗」

Edan也在Ig貼相並分享演出感受，他貼出和Edward合照：「E爸爸！So proud of you!!!，做完show好搞搞「油麻地莎士比亞」啦（勁衰）﹗」同時，他在後台貼出和林奕匡合照，並鬧着玩摸對方胸口：「Phil哥個心口...睇嚟以後要嗌你『大Phil哥』，Btw好開心可以同Phil合唱！仲要係『難得一遇』！呢首係我喺2018 Mirror first con自彈自唱過嘅歌（當時自己仲未有solo），所以5年後可以再次喺台上表演俾大家睇，對我同粉絲們都真係有一個特別嘅意義（聽返5年前嘅咬字真係...邊度鄉下？）多謝Phil陪我玩!!」

另外，Edan還讚林一峰勁Nice及friendly，他又表示今次好像是第一次跟姜哥（姜濤）合唱：「多謝姜哥鍾意呢隻歌（btw我一開頭以為佢想同我唱李榮浩嗰首LOOLLL）。」

（即時娛樂）