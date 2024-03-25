蘇打綠3場紅館演唱會結束 尾場加碼揭曉新歌單曲封面 (14:59)

蘇打綠昨晚（24日）完成20年第一個里程碑，連續3場《二十年一刻》香港首站在紅館完美落幕。最後一場蘇打綠豁出去，演出近午夜才結束。團員表示謝謝大家陪伴走過20個春夏秋冬，青峰補充說明整段安歌段落，將屬於團員創作私密的時刻，轉化成新歌獻給香港站觀眾。青峰也謝謝小威所寫的《你不需要多完美》，鼓勵到憂鬱的自己，不用擔心巡迴、也不需要要求自己要多完美，一旁的小威立刻給青峰一個擁抱，馨儀則是一邊謝幕一邊拭淚。

感性之餘，蘇打綠現場也是笑聲不斷，尤其揭曉新歌單曲封面，居然是小威孩童時期的可愛照，惹觀眾大笑。團員們為讓觀眾感受帶著大眼鏡且嬰兒肥的「小小威」，還將地屏舞台化身為大型觸控螢幕，協力不斷放大「小小威」，力求真實呈現。小威也再度強調自己這張照片沒修圖，頂多把旁邊零食修掉而已，看著當時的自己，小威表示他絕對是這張單曲封面不負眾望的最佳選擇，因為他就是接受自己最真實的模樣。

蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會香港站，3天演出共吸引逾36000名觀眾捧場，觀眾們投入觀賞，讓團員們感動，阿福表示：「可以看到大家的眼神，就像跟好友面對面聊天，很開心能一起創造出在香港的演唱會第一次，沒有人拿起相機或手機。」

為答謝觀眾的配合，蘇打綠在3場的安歌時刻都回饋超值點歌環節，觀眾點歌曲目包羅萬象，也不時出現難題，當出現《相對論IV》時，讓青峰大喊要保安把他請出去，語畢卻依舊飛奔環繞四面台熱唱；此外還有《近未來》、《羅生門》、《交響夢》等，及經典歌曲如《一想到你呀》、《我的未來不是夢》，累積近30首歌曲。

蘇打綠也將許多與二20周年有關的細節，埋在每個環節中：觀眾入場時的會場音樂，播放的是蘇打綠出道的2004年所發行的華語金曲；演唱會謝幕紙花則是精心將「四季」設計在其中，以4種不同顏色紙花，代表春夏秋冬，各印製上代表該季節的符號，吸引許多觀眾散場前收集珍藏。

（即時娛樂）