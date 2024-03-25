中年好聲音2｜三甲賽果惹爭議 網民嗌做馬 戥黃劍文唔抵 (17:14)

《中年好聲音2登峯之戰》的所有賽果昨晚（24日）塵埃落定，古淖文奪冠﹑譚輝智和顏米羔分膺亞季，賽前大熱之一的黃劍文三甲不入。不少網民及觀眾對賽果有爭議，有網民稱黃劍文遭「打壓」，並替他感不值：「只有劍文可衝擊到古（古淖文）﹑譚（譚輝智）﹑顏（顏米羔）﹑安（安雅希）四位指定愛將﹗在被打壓及豬隊友拖累下，仍取到一次MVP及殿軍，呢個遇逆越強的精神，真心佩服，劍文堅持不會白費，你有的聲﹑色﹑藝，可塑性大家有目共睹，贏了一大批支持者，等你發光發亮﹗」﹑「從day one開始，我都講造馬㗎喇...點解劍文3甲不入？造馬造到離晒大譜﹗」﹑「To：劍文，寧願你拎唔到啲人替你唔抵，好過贏咗啲人覺得你唔值。」﹑「《三天兩夜》的感情發揮及難度，根本在心仍是冷及寂寞的男人之上，決賽一開始就打壓劍文，評判們欠劍文一個公允」。

同時也有網民評論楊千嬅擔任評審表現：「睇到差唔多完場，楊千嬅每次評語都係讚參賽者做自己，講如無講咁」不過亦有網民力撐古淖文及譚輝智：「輝智確是頂尖靚聲，聲底質厚動聽，台風稍欠星味，但中年好聲音靚聲才更重要﹗淖文歌藝台風出眾，雖妖但不邪﹗唱跳皆優﹗歌路廣闊。」

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（即時娛樂）