Marf認戀Locker 拒談同居 Day強調單身 認曾跟Nathan認真了解 (17:28)

Candy被爆在個人社交平台上買粉絲，她否認：「我咁辛苦賺返來的錢要來交學費，還得閒買粉嗎？完全冇。」（林祖傑攝）

問可有邀請前隊友蘇芷晴睇騷？Marf稱：「知道經理人有邀請，但她沒時間，不過也傳了直播的link給她，相信她有看，唱歌時也有想到她，湧現了很多回憶。」（林祖傑攝）

一連3場《COLLAR CRUSH LIVE 2024 》演唱會昨晚（24日）舉行尾場，獲李嘉欣及老公許晉亨、張繼聰、謝安琪及女兒、MIRROR成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）及李駿傑（Jeremy）等捧場。

7位成員表現比之前穩定，在台上剖白首次開騷心情，輪流變喊包，受訪時隊長沈貞巧（Gao）仍難忍淚水。Marf（邱彥筒）大方承認與Locker（林家熙）拍拖，2人已拍拖一段時間，只想低調沒特別公開，問到是否已同居？Marf說：「呢個唔特別講喇，私人事，可唔可以留番畀自己，其實我都好少拍拖經驗。」Marf指男友睇騷後，大讚眾隊友表現，還說「香港需要COLLAR」，問是否因男友捧場搞到走音？她說：「唔係，係因為有少少病，開騷前仲要針灸針到成面針。」

開騷前許軼（Day）被爆戀上與負面新聞不絕的魏念恩 （Nathan），雖然她已透過經理人回應否認拍拖，問到有否影響表演心情？她坦言：「真係有影響，最驚係影響到隊友及台前幕後，為呢個演唱會付出心血，粉絲亦都好擔心我，好驚大家Focus喺呢件事上面，少咗Focus演唱會。」Day否認被發現戀情，才與Nathan分手，強調和經理人回應一樣，有認識但沒有繼續了解下去，她說：「的確有認真了解過，但𠵱家係單身，係朋友。」

至於是否因對方負面新聞，影響2人發展，她則說：「我認識佢時，其實已經發生咗嗰件事，冇特別影響乜嘢，了解完後大家都係是朋友，冇乜唔啱，公司亦冇畀壓力，因為我熱愛工作。」她表示2人是在對方參加比賽時認識，Day表示也擔心Nathan日前危坐深井海邊再送院治療，她亦關心對方：「見到朋友發生這樣的事，都會關心的。」

（即時娛樂）