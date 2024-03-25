CHILL CLUB記者會｜盧瀚霆冇信心冧莊男金 Edan撐Stanley攞男新人 (19:51)

一年一度ViuTV頒獎禮《CHILL CLUB推介榜年度推介23/24》，將於5月12日假亞洲博覽館舉行，今日（25日）在九展舉行記者會，公布入圍歌手名單，逾百歌手出席，人氣男團MIRROR獲得共38個團體及個人獎提名，但MIRROR只派10位成員出席，姜濤及江熚生(Anson Kong)因工作缺席，到場的鏡粉企滿四層樓，聲勢浩大。

逾半隊MIRROR包括盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、李駿傑（Jeremy）及江𤒹生（AK），齊獲提名「年度男歌手」，Anson Lo去年撼嬴姜濤奪「年度男歌手」金獎，他表示今年沒有信心冧莊：「每年變數好大，若果可以再攞多次都開心，但不會有期望，上年攞到都是意料之外，我還是做好每首歌和音樂先，大家投自己喜歡的歌手就足夠。」

去年銅獎得主Ian同樣信心不大，他說：「冇乜特別，冇去諗呢方面，每年頒獎禮前夕都係呢句，我做嘅歌、寫嘅歌唔係為爭獎，最希望大家會聽歌同喜歡。」

Edan亦對「年度男歌手」獎不太在意，只抱住享受和玩的心情去參與：「我覺得CHILL CLUB頒獎禮似嘉年華，可以睇到好多歌手Crossover表演和上台，緊要過獎項，好期待當晚個騷。」

Edan反而力撐「大表哥」邱士縉Stanley奪「年度男新人獎」，希望票數集中在他身上：「佢唔單止呢排人氣勁，一向都好勁揪。」但Stanley自覺勝算不高：「唔係講人氣嘅，其實我做歌都唔係為爭獎，只是想表達自己信息，我只得一首歌，有份上台影相已經好開心，我當然睇好魏浚笙（Jeffrey）啦，佢唱歌好聽，而且有3首歌。」講到爭新人獎一生只有一次機會，Stanley覺得不要緊，又直言：「我內心都唔好意思攞獎，其他歌手比我付出更多努力，想畀佢哋攞。」

問到是否對獲組合獎最有信心？Lokman說：「我哋將信心放晒做歌上，獎項要等大家畀，大家畀就開心，自己爭住要獎就唔矜貴。」

（即時娛樂）