再見‧枕邊人｜67歲張國強身形弗爆皮膚光滑 公開逆齡秘訣 (13:33)

晴天向醫生披露「我好似記得番晒啲嘢」後，見到前來探望的萬森時，露出逃避及慌張眼神。（大會提供）

張國強在劇中對兒子滿是慈愛，但接了一通電話後即瞬間變臉。（大會提供）

無綫劇《再見‧枕邊人》昨晚（25日）重點劇情，是晴天（黃智雯飾）遭神秘人綁架後，雖成功掙脫，但最後遇上交通意外暈倒送院，因事故受到衝擊的晴天，向醫生披露「我好似記得番晒啲嘢」後，見到前來探望的萬森（馬德鐘飾）時，露出逃避及慌張眼神，令網民揣測萬森在晴天失蹤事件上，有莫大關係，2人關係再起暗湧。

「大凌生」凌頌恆（張國強/KK飾）與兒子Alex（鄭俊弘飾）關係微妙，昨晚一集KK展現神級「一秒慈祥變銳利」絕技。場口講述「大凌生」與Alex攀石，Alex全程落後之餘，更辛苦到面青，令虎父「大凌生」冇符。

「大凌生」為勉勵Alex早日自強，語重心長向兒子拋出一句：「Daddy可以幫你Plan，但條路都要靠你自己爬」，言談間滿是慈愛；不過向來滿肚密圈、心機拍得住Rachel的「大凌生」，當接過一通緊要電話後，即面色一沉，眼神一秒間變得異常銳利。

除了「一秒變臉」，「大凌生」的逼供方式亦相當有層次，今晚（26日）播出的第22集，「大凌生」先後向Alex及Rachel逼供，前者帶著「忍耐」與「威嚴」，；後者則帶著「冷酷」、「嚴厲」及「藐視」，令到「最強心機女」Rachel亦招架不得。

現年67歲的KK，在劇中弗爆體型及光滑皮膚，令不少網民羨慕，攀石時更谷行老鼠仔。KK受訪時笑言確有很多網民問他保養心得：「𠵱家大家都好識得保養架喇。」KK表示除了多謝父母遺傳良好基因外，亦認為運動員底子、規律飲食習慣及保持心境開朗很重要：「體力方面可能我運動員出身，至於飲食都冇乜特別，主要係唔好暴飲暴食同唔煙酒。，埋好多謝屋企人為我分擔咗屋企唔少責任，令我可以專心做自己鍾意做嘅嘢，心境開朗都可能關事。」

（即時娛樂）