黃淑蔓恨做Rock妹 Nowhere Boys讚Feanna錄音零瑕疵 (14:06)

樂隊Nowhere Boys最近邀請「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）合作，重新灌錄Feanna新歌《I am All Alone》。

歌曲是微電影《I am Not Alone》的主題曲，Van透露歌曲一推出已即時收聽，覺得好聽之餘亦希望有機會與Feanna合作。他說：「聽完嗰刻就諗會唔會有機會同Feanna玩呢首歌，本身嗰個版本比較電音少少，Vocal都好多Auto-Tune。我覺得咁靚嘅聲要有一個Live版本，無Effect遮咗你把靚聲，好開心有機會做到呢個Live。」

感冒初癒的Feanna坦言錄音前很緊張，但狀態大勇的她一Take完成，Van大讚Feanna說：「病打咗折扣都咁嘅Level，你話佢Full Power係點？好少歌手係做到一Take無瑕疵！」鍵琴及小提琴手漁佬突加一句：「你（Van）陪佢做到呀！」Van回應：「你知唔知啱啱好大壓力㗎？練咗幾耐呀啲和音。」漁佬點頭笑說：「我知呀。」Van續指：「本身諗住返去剪下、補下Take，但唔使，直接Mix得出街。」

漁佬表示想為Feanna寫歌，對方一口答應。當Van問Feanna，公司是否准許她做「Rock妹」時，結他手Ken搶答說：「畀，乜都得。」Feanna笑言：「我覺得應該係得。」他們討論MV情節，Van提議漁佬做《一拳超人》的埼玉，漁佬笑說：「做鐘樓駝俠救美女。」Feanna提出Nowhere Boys五位成員一同做男主角，Van驚訝指：「吓，你個MV會好混亂。」漁佬說：「唔係五個爭一個，係五個養一個，一個女有五爸爸。」Feanna拍手興奮說：「五個爸爸的小孩，歌名已經決定好，Rock嘅」，全場爆笑。

談到為Feanna寫歌的酬勞，漁佬從衫袋拿出一樽止咳丸，他說：「頭先我咳到停唔到，Feanna畀咗粒我食即刻無事。」Van就：「聽講好難食。」親身品嘗過的鼓手Nate形容是「頂唔順嘅味道」，但漁佬卻開聲指覺得味道不錯，Van掩鼻高呼：「我聞到你個味，好臭呀！行開啲！」場面搞笑。Feanna形容止咳丸就像一碗中藥的濃縮版，她說：「我都好唔鍾意食難食、苦嘅嘢，但佢真係好Work。」

（即時娛樂）