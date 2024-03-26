英國邊忽好｜唐詩詠感受足球文化 買票失敗企場外食風 學騎馬有成功感 (14:19)

唐詩詠到訪她期待已久的《摘星奇緣》電影取景地，她更專誠穿上黑色皮衣，十足電影女主角Anna Scott的造型。（大會提供）

唐詩詠原本入球場睇波，但因為朋友擺烏龍，結果她只能在場外食風乾等；不過她學騎馬時很快便駕馭到，充滿成功感。（大會提供）

HOY TV旅遊節目《英國邊忽好》由首次到訪英國的唐詩詠（Natalie）主持，昨晚（25日）首播。第一集唐詩詠到訪她期待已久的《摘星奇緣》電影取景地─諾丁山書店打卡，她更專誠穿上黑色皮衣，十足電影女主角Anna Scott的造型。

唐詩詠英國朋友Kean帶她去酒吧，同其他球迷傾偈，了解當地足球文化。在席的英國人紛紛表示受父親薰陶而支持一隊波，而且會從一而終，永不轉隊，更希望兒女支持同一球隊，代代相傳。

當日上演哈德斯菲爾德對曼城球賽，Kean本來打算帶唐詩詠入場睇波，不過擺烏龍，原來球票已售罄，結果只有Kean成功以季票入場，唐詩詠只能在球場外，聽球迷歡迎聲兼食住風乾等。慘被掉低的唐詩詠笑指「終於體驗文化衝擊，佢居然為咗球隊，掉低我呢個朋友！」

今次英國行重頭戲之一是學騎馬，唐詩詠去到紐馬基特一間全英國最大騎術學校，先跟教練試騎模擬騎馬機器。機器搖擺得愈來愈快，嚇到唐詩詠連聲尖叫，以往拍劇時詩詠曾學過騎馬，但今次學的是騎術訓練，有所不同。教練隨後為唐詩詠挑選馬場內最溫馴退役賽馬「軍人之星」，唐詩詠先跟駿馬傾偈培養感情，到騎上真馬時反而比騎模擬器更自在，好快就駕馭到，更成功控制馬匹加速、轉彎，唐詩詠興奮表示「好有成功感！」

（即時娛樂）