世界養生組織｜陳自瑤享受「森林浴」療癒心靈 黃翠如正念瑜伽減壓 (15:49)

陳自瑤感受大自然靈氣，接觸花草樹木所發出能量；Yoyo和翠如拜訪正念瑜伽導師Janet Lau，學習恢復身心靈健康。（大會提供）

以養生為賣點的J2節目《世界養生組織》，由陳自瑤（Yoyo）及黃翠如主持，為觀眾搜羅各項養生之道。

昨晚節目播出第一集，介紹「森林浴」，Yoyo與翠如去到慈山寺，由山林療癒陪伴員帶領下，感受大自然靈氣，接觸花草樹木所發出能量。她們赤腳走在草地上，有重投大自然的感覺。Yoyo受訪時講到對森林浴感覺，她說︰「同行山好唔同，森林浴講究專注自己感受，放鬆心情聆聽大自然聲音，感受自己感覺。」

在陪伴員指導下，2人擁抱寺中菩薩樹，釋放負能量，Yoyo事後表示︰「人會Calm啲，抱嘅時候我同大樹講，今日好開心有呢個緣分，可以遇見佢、攬住佢，等我充滿愛同正能量，菩薩樹畀我感覺好似一位長輩滿有智慧同慈愛。」

翠如與菩薩樹話別時坦言︰「我嘅道別方法係將心中嘅重擔，向大自然訴說，希望自己下次再嚟嘅時候，可以將這些重擔放下。」

之後她們學習「行禪」與「茶禪」禪修心法。行禪步伐就如粵劇大老倌登場，緩緩踏出每步，期間思考淨空心靈；茶禪首要是合眼深呼吸放鬆身體，再透過聞香及品茶，安頓悸動的心靈，從而達至養生。

今晚播出第二集，Yoyo跟翠如拜訪正念瑜伽導師Janet Lau，學習恢復身心靈健康。正念瑜伽是藉動作及冥想，達致身心靈平衡。已有多年瑜伽經驗的Yoyo，在接觸到正念瑜伽後說：「𠵱家先知道瑜伽可以用地、水、火、風（四大元素）演繹，真係井底之蛙。」作為瑜伽初哥的翠如表示今趟是越級挑戰，她笑言:「Janet係瑜伽導師嘅導師，Yoyo係學咗好耐瑜伽嘅同學仔，我係咪上錯班呢？」

（即時娛樂）