金像獎2024｜候選男配角造型照曝光 11歲黃梓樂鬥3影帝 (17:53)

「第四十二屆香港電影金像奬」頒獎典禮，將於4月14日假香港文化中心舉行，大會今天（26日）發布獲提名「最佳男、女配角」演員的造型照。

候選本屆金像獎「最佳男、女配角」的10位演員，來自6部電影，《毒舌大狀》一戲獨佔3席提名，包括演大律師的謝君豪及楊偲泳，以及飾演名媛的廖子妤；《白日之下》有飾演殘疾院舍院友的姜大衛及梁雍婷候選；《年少日記》亦有一對「母子檔」韋羅莎與黃梓樂雙雙入圍，其餘3個提名是《但願人長久》中飾演癮君子的吳慷仁、《不日成婚2》中的厲害家姑金燕玲及《死屍死時四十四》中飾演大廈保安員的李尚正。

本屆「最佳男配角」候選人有資深演員姜大衛及謝君豪、有中年的吳慷仁及李尚正，也有年僅11歲的黃梓樂，其中姜大衛、謝君豪及吳慷仁均挾影帝殊榮角逐。早於1970年姜大衛已在「亞洲影展」中膺最佳男主角，他在《白日之下》中飾演入住殘疾院舍多年的腦退化症長者，與假扮其孫女深入院舍調查的記者余香凝互動令人感動；

應屆「金馬影帝」台灣演員吳慷仁首次參演港產片，他在《但願人長久》的角色，是個從湖南到香港討生活的新移民，是個頻繁入獄的癮君子，要從40歲演到60歲，對演技是個大考驗；另一位「金馬影帝」謝君豪在《毒舌大狀》中，演為人正直的資深大律師，非常注重職業操守和法律原則，他與黃子華在法庭內針鋒相對的對手戲尤其精彩。

《死屍死時四十四》的李尚正演記性極好的保安員，其中一幕將大廈內各住客資料一口氣倒背如流，笑破觀眾肚皮；黃梓樂在《年少日記》中扮演個性乖巧，但讀書成績差勁的小孩，經常遭嚴父暴力對待令人慘不忍睹，若他能在本屆金像獎突圍，將是繼第二十六屆的吳澋滔後，另一位年紀最細的男演員，獲得金像獎「最佳男配角」。

（即時娛樂）