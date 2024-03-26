林奕匡要做惡爸爸 被黃妍葉巧琳取笑：實畀仔女恰 (19:09)

林奕匡（Phil）、葉巧琳與黃妍（Cath）首次以同門師兄妹陣容，合唱新歌《藝術與科學》，早前齊赴日本亮相The First Take（TFT）演繹新歌，3人非常滿意效果，但黃妍自爆事前緊張失眠，又提早幾天到達為調節1小時時差，又擔心臨時表現失準如何執生。

葉巧琳相對輕鬆和淡定，笑言在當地外出「偷食」:「公司本來叫我們留房休息，但跟了工作人員外出食豆腐餐，沒想到回來時聽到Phil凌晨12點半仍在酒店房內練歌。」3人表示正式演唱時太賣力和認真，忘記做表情管理，Phil笑說：「我們有很多小動作出現在鏡頭前，不過可能歌迷會喜歡。」

Phil將於4月底舉行迷你音樂會，他打算再邀兩師妹擔任嘉賓再次合唱，黃妍笑說：「我是緊張大師，相信現場表演，都會心情緊張。」

準爸爸Phil談到太太李靄璣預產期在8月，現階段爭取時間作曲還歌債，但一方面也非常期待孩子出世，他說：「嬰兒用品都未買，因為孩子性別都未知！」兩位師妹取笑Phil：「佢一定係好爸爸，實畀仔女『恰』！」Phil已選定做惡爸爸，笑說：「我太太容易心軟，要我做醜人，生仔我一定要訓練佢硬淨，但生女嘅話，我不知道會如何。」

黃妍主唱電影《白日之下》主題曲《日光漂白》入圍金像獎「最佳原創電影歌曲」，她為了參加頒獎禮行紅地氈入場，最近要苦練穿高踭鞋走路。

（即時娛樂）