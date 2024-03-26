麥長青多謝「梁非凡」帶挈 樂做廣州代言人 父女檔合作存分歧 (21:55)

麥長青（麥包）2019年離開TVB後，2020年主力內地發展，他家住廣州天河區，並成立工作室，自己做老闆。麥包有32年電視台工作經驗，近年在內地參與電視、新媒體的規模與發展，令他眼界大開，要自我鞭策學習。麥包對周圍環境好奇，在廣州生活早已融入社區，他笑說：「有時應邀出席內地活動，稱我做『廣州代言人』，好開心，感到很親切。」

麥包2020年返內地拍劇，疫情期間出入境限制，剛巧王祖藍的廣州公司邀約做新媒體帶貨，在合約約滿後，麥包對這工作有興趣便自己試做。他說：「內地直播帶貨的市場好大，有很多帶貨平台，但近年『內卷』競爭更激烈，我也是跌跌碰碰又踩坑，好多東西要學習。現在成立公司，有一班手足幫手，他們很保護我，接帶貨產品前會先做調查品質與售後服務，還有合約文件處理，公司穩步上揚。」

他續說：「有些直播主做10多小時，我體力上也應付不來，通常做2至4小時。我很欣賞郭少芸，她主力做美妝帶貨，是出色主播。我帶貨主力做日常用品類，參加這個遊戲就要跟規矩，視乎營業額有等級制，我開了平台帳號後，由第一級做起，隨營業額增多，也升到第五級。因為我有時要拍戲，暫停一段日子後，會被降級要由頭開始，感覺好沮喪。我確實較喜歡拍攝，後期又要付錢『推流』，以接觸更多人，我覺得不划算所以轉為嘉賓形式，參與別人帶貨直播比較穩陣。」

在內地工作是否被視為「自己人」？他說：「我都好開心獲包容，甚至被封廣州代言人，我要多謝TVB，因為30、40歲這輩人也是看TVB劇集長大的，特別有親切感，我更要多謝《巾幗梟雄之義海豪情》的梁非凡，觀眾未必認識麥包，但會識『非凡哥』，我逛街不時被稱『梁生』。」

麥包在內地闖新市場，家人背後支持是動力。太太在廣州照顧生活外，女兒在澳洲大學畢業，見父親工作辛苦，也擱置升學計劃，他說：「大女都是讀電影，都幫了1年多，原來父女檔都有意見分歧，在我身邊工作始終是家人，最近她返港開始新工作，但也抽時間處理我公司的事。若果阿囡想再去澳洲升學我也鼓勵，現在細仔也在澳洲讀書，負擔不輕，但為人父母就是為子女盡力而為。」

場地提供：City Dancer Grill & Live Music Bar

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（即時娛樂）