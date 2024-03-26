張家輝攜《贖夢》衝出香港 參展烏甸尼遠東電影節競賽單元 (19:12)

由張家輝執導及主演﹑劉俊謙﹑陳法拉主演，袁富華、朱晨麗、李凱賢及袁綺雯有份演出的電影《贖夢》，入圍第26屆意大利烏甸尼遠東電影節（Far East Film Festival）競賽單元，到時電影將會在當地作世界首映禮。

張家輝今次以導演身分赴意大利出席盛事，他說：「今次跟以往不同之處在於壓力較大，要是以演員身分出席會輕鬆一點，但導演責任較大，更需要承擔結果的成敗。」

家輝表示《贖夢》是繼《陀地驅魔人》後，再有自己的作品參展烏甸尼遠東電影節競賽部單元，他說：「這是對《贖夢》的尊重及鼓勵，覺得在這部戲仍未上映，便能獲得認同，內心十分雀躍。」電影節能聚集一班愛電影的導演、演員及投資方等，加上創辦電影節的合作伙伴Sabrina和Thomas，多年來都對港產片作出大力支持，十分感謝他們的欣賞。

提到《贖夢》題材，家輝指不論任何類型、國籍、性格的人，都不能避開「夢」這個元素，夢是一個共情點，無人會完全不發夢，發夢就似呼吸一樣，人人都需要。《贖夢》會以夢境表達出兩段悲劇，從而帶出因果報應以及警世的作用，家輝更講到：「我最希望觀眾行出戲院時會不會暗地裡回想起自己的夢、會不會有很多不可告人的秘密、不能與人分享的內心世界，這就是我拍這部戲的原意。」

（即時娛樂）