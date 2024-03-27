再見‧枕邊人｜周志康演活控制狂火爆老公 (14:05)

馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇主演的《再見‧枕邊人》踏入結局周，「Big Boss」身分逐漸浮面，可疑人物愈揭愈多。除了楊萬森（馬德鐘飾）、朱善美（張曦雯飾）、「大凌生」凌頌恆（張國強飾）3大頭號嫌疑人，於結局篇登場的晴天好友韓晨曦（尹詩沛飾）和丈夫阮兆民（周志康飾）在上周五（22日）一集出場時神色詭異，亦被列入嫌疑名單之列。昨晚（26日）一集，晴天（黃智雯飾）遭幪面人捉走時被車撞倒送院，她疑似恢復所有記憶，暗地逐步向楊萬森絕地反擊，展開一場鬥智鬥力的「前度夫妻之戰」。

眼見晴天出院後無處可去，已事先被萬森收買的兆民，主動提出收留晴天，以協助萬森監視晴天並偷取USB。晨曦欲做和事佬拉攏晴天與長勝（羅天宇飾），「控制狂老公」兆民因而質疑晨曦與長勝有苟且關係而瘋狂爆Seed，狂躁症大發踢翻茶几之餘，更對晨曦家暴！飾演韓晨曦的尹詩沛在這場戲中頭髮凌亂，眼淚鼻涕一齊流。尹詩沛表示甚少遇上溫柔婉約角色，這次演出時不停提醒自己行為舉止要斯文。談到伙拍周志康演夫妻，她笑言終於遇到與自己年齡相約的老公：「以前拍開冇大20年都一個double！試過演鍾志光情婦，同袁文傑、曹永廉、杜大偉又做過兩公婆，不過唔會有代溝，全部心境都好年輕，同埋本身同佢哋熟，私下好多偈傾。」

周志康對於是次演「控制狂老公」兆民一角，直認與早前參演《旁觀者》的角色不同。他說︰「上次《旁觀者》擺到明唔係好人，但係今次表面係一個好好先生，但內裏有自己嘅計算，所以演繹上唔一樣。」現實與太太育有一對女兒的周志康，直言個性跟兆民完全相反。他續指兆民每次萌生壞念頭時都會做出轉戒指小動作：「呢個動作係編劇設定，佢每次就嚟發脾氣或打老婆前就會有呢個小動作，所以晨曦見到就會好緊張。」

（即時娛樂）