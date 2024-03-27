MAMAMOO成員輝人九展開騷 曬廣東話冧粉絲 (14:30)

韓國女團MAMAMOO成員輝人昨晚在九展舉行個人演唱會，自嘲沒甚語言天分的她在台上以廣東話說出「我愛你哋」冧粉絲。（鍾偉茵攝 / 明報製圖）

韓國女團MAMAMOO成員輝人昨晚在九展舉行《WHEE IN THE MOOD[BEYOND]IN HONG KONG演唱會》，穿上露肩上衣配熱褲登場跳唱後，以廣東話「大家好，我是輝人」向現場歌迷問好。首次舉行個人世界巡迴演出的她席間吐心聲，說今年踏入30歲及出道10周年，意義重大。

輝人說︰「上月在首爾展開巡演，揀選了香港為海外演出第1站，心情既興奮又緊張。我最初曾擔心太久沒在外表演會不習慣，但來到現場見到全院滿座，非常多謝大家支持﹗」語畢，她轉用廣東話說：「我愛你哋，心心，世一。」

輝人重提抵港當日看見粉絲接機很開心，說今次香港之行給了她力量，令她很感動。輝人說︰「這對我來說是個很大的動力，我在這裏得到幸福感。下次來港開騷，一定要連開兩場，或考慮巡迴騷再加開香港場次。希望大家不要忘記我，未來也來看我演出。今年有個好開始，感覺運勢不錯，會一直好下去，多謝各位新舊粉絲的陪伴。」

她透露騷前一天與工作人員吃了海鮮餐，愛飲韓國燒酒的她又回憶有次用餐時遇上支持自己8年的粉絲，獲對方贈送解酒丸。對於香港粉絲能操流利韓語交流，輝人說︰「我語言方面不太好，下次來見大家時，相信我的廣東話不會變得流利，但會學多點廣東話跟大家溝通。」

（即時娛樂）