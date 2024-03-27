林子善辦「好人」相展凝聚力量 感激為世界帶來一點甜 (15:36)

TVB綜藝節目《一個好人》將於今晚（27日）播出第6集，主持之一的林子善分別拜訪「廟街神父」胡頌恆、寵物暫託家庭Christy和攝影義工何偉彤（偉哥）。

77歲「廟街神父」胡頌恆是位澳洲人，已來港40年的他說得一口流利廣東話，住在100呎的廟街劏房過着簡樸生活。他說：「我鍾意簡單生活，呢度好容易搵到我哋，可以24小時咁去幫人！」胡神父在廟街開設了一間只聘請更生人士的社區食堂，他解釋：「因為呢啲人好難搵工作，唔係好多人請佢哋，但佢哋其實好勤力，喺度做嘢好開心。」製作組問到他是否一個好人時？他謙虛說：「我唔係好人，我做呢件事係應該嘅，以前好多人對我咁好、畀機會我，我好幸福，我都想對其他人好！」對於胡神父的無私大愛，子善說：「我同神父講希望你工作愈嚟愈少，即係證明世界愈嚟愈美好。」

Christy做了寵物暫託家庭4年，共照顧了13隻有傷殘或健康問題的狗狗，用愛陪伴牠們跨過身心障礙。Christy說：「暫託畀到我好大成功感，暫託家庭好似療養院角色，幫一啲機構分擔吓，會帶狗狗返屋企，當係自己嘅狗狗咁養，希望可以幫到佢哋重新適應屋企嘅生活，同埋提高佢哋被領養嘅機會。」74歲的攝影義工偉哥以鏡頭溫暖人心，子善跟隨他為一名96歲婆婆影靚相，過程溫馨歡樂，偉哥還會分享為臨終長者影遺照的感人經歷。

子善與一班「好人」接觸時拍下不少照片，他特意舉行了一場相展，邀來過往集數介紹過的「好人」聚首。子善說：「呢個節目令我發現呢個世界有時好苦，但慶幸有一班好人默默付出，為呢個社會送上一點甜。佢哋未必係偉人，但係佢哋內心同行為都可以一樣咁偉大，好想話畀佢哋知你哋一啲都唔孤單，身邊其實仲有好多好人喺身邊，希望透過相展將咁多位好人連繫埋一齊，大家互相認識互相交流，每個人將嗰份力量拎出嚟，相信可以變成更強大嘅力量去幫助呢個世界。」

（即時娛樂）