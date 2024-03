絲絲｜傅孟柏半裸煮食 獨特紋身顯剛烈性格 特訓廣東話3個月 (17:44)

ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》第2集「感情.舊事」,以瑪嘉烈(廖子妤飾)角度出發,講述瑪嘉烈經歷疫情後,與新男友烈火(傅孟柏飾)展開感情生活。經歷疫情後似是回復如常,瑪嘉烈重回公司辦工,卻發現一切人事已非,萌離職念頭;身為名廚的烈火在經歷疫情打擊後,磨拳擦掌打算重振餐廳生意,兩人雖然生活在一起,但步調和想法不盡相同。烈火大方向瑪嘉烈介紹自己的前度們,但從沒想過瑪嘉烈想不想和他的「前女友們」做朋友,更別提烈火向瑪嘉烈隱瞞前段關係的種種舊事。

昨晚(26日)播出第2集,原本以為疫情復常後可以重拾生活的瑪嘉烈,卻發現生活仍有暗湧,烈火的前度們紛紛出現在他的餐廳,熟落相聚,反而瑪嘉烈作為現任卻像局外人,感到不是味兒。後來更發現烈火疑似與前度Cynthia(盧慧敏飾)曾結婚,整夜睡不著等烈火回家,忍不住要與他對質。

一段愛情中,如何處理與身邊其他異性:前度、同事、好友等的關係與界線,是一段感情會否出現裂痕的關鍵。界線分明的烈火,不欲將所有事都與另一半分享,質問瑪嘉烈:「談戀愛不能有一點隱私嗎?」但卻被瑪嘉烈反問:「你同我上牀嗰陣有無諗過我都要隱私呀?」兩條無解的質問,激化2人矛盾。

這一場瑪嘉烈在牀上睡不著,到烈火回家時忍不住從牀上衝出廳中質問烈火,而飾演瑪嘉烈的廖子妤(Fish)因太激動更在跳下牀前不小心弄傷腳,但她仍忍痛演完整場,展現專業面貌。

本集客串烈火前度的女演員們極為吸引,包括曾出現《瑪嘉烈與大衛系列 前度》的盧慧敏 、《全民造星III》的張凱娸(Kiki),眼見烈火的前度均為性格甜美﹑外形亮麗的女神們,瑪嘉烈對烈火的關係更為擔心。

劇集中鋼條型身材的的傅孟柏,在家經常半裸煮食,食物未吃,單是煮的過程已令人陶醉,為突顯角色鮮明個性,導演特意為烈火加上獨特紋身字句 "If you can't stand the heat, get out of the kitchen",此句來源於前美國總統杜魯門其中一段名言,除意指烈火身為名廚的職業身分外,亦代表烈火對自我及團隊要求極高。在劇外,傅孟柏的獨特紋身也在拍攝現場引來不少女同事注目,紛紛主動提出幫忙更換戲服及裝收音咪,戲裏戲外,傅孟柏一樣展現魅力。

曾奪台北電影獎最佳男配角的傅孟柏,本身完全不懂廣東話,但因為《絲絲》定位始終是港劇,而且導演認為一對母語不同的情侶,如果一直各自只說自己母語,會有一種「雞同鴨講」的感覺,而且他的角色已由台灣來港工作多年,照道理應該總會講一點廣東話,特意請傅孟柏在開拍3個月前,從零開始學習粵語。在設計上安排他在工作及對外時均用廣東話,由於劇集對白不少,對他是極大考驗,幸好在他的苦功下,完成大部分對白,雖然帶有一點口音,但反而令這個工作上嚴肅角色,增添了一份可愛。

另一角色Derek(莫竣名飾)在本集首次出場,戰戰兢兢向同事瑪嘉烈表白,演繹一個「外表像渣男」但「內心像宅男」完美混合體,帶有強烈反差萌,雖然劇情內容上一出場就離場,不過後續集數將會強勢回歸。

廖子妤除參演本劇女主角外,更為劇集獻唱主題曲《輕輕帶過》,身為女主角的她在揣摩角色和劇本時,對劇集主題形成獨特體會,更把這份細膩情感融入主題曲之中,為劇集增添一份獨有魅力。

廖子妤錄音前表示心情緊張,更坦言自己演唱主題曲的最大原因是,她雖然為很多歌手拍過MV,但從未擁有過屬於自己的MV,於是ViuTV也想滿足她這個願望,為她拍攝MV。

