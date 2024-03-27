絲絲｜傅孟柏半裸煮食 獨特紋身顯剛烈性格 特訓廣東話3個月 (17:44)

另一角色Derek（莫竣名飾）在本集首次出場（上圖），戰戰兢兢向同事瑪嘉烈表白，演繹一個「外表像渣男」但「內心像宅男」完美混合體，帶有強烈反差萌。（大會提供）

傅孟柏和廖子妤在劇中雖然生活在一起，但步調和想法不盡相同。（大會提供）

ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》第2集「感情．舊事」，以瑪嘉烈（廖子妤飾）角度出發，講述瑪嘉烈經歷疫情後，與新男友烈火（傅孟柏飾）展開感情生活。經歷疫情後似是回復如常，瑪嘉烈重回公司辦工，卻發現一切人事已非，萌離職念頭；身為名廚的烈火在經歷疫情打擊後，磨拳擦掌打算重振餐廳生意，兩人雖然生活在一起，但步調和想法不盡相同。烈火大方向瑪嘉烈介紹自己的前度們，但從沒想過瑪嘉烈想不想和他的「前女友們」做朋友，更別提烈火向瑪嘉烈隱瞞前段關係的種種舊事。

昨晚（26日）播出第2集，原本以為疫情復常後可以重拾生活的瑪嘉烈，卻發現生活仍有暗湧，烈火的前度們紛紛出現在他的餐廳，熟落相聚，反而瑪嘉烈作為現任卻像局外人，感到不是味兒。後來更發現烈火疑似與前度Cynthia（盧慧敏飾）曾結婚，整夜睡不著等烈火回家，忍不住要與他對質。

一段愛情中，如何處理與身邊其他異性：前度、同事、好友等的關係與界線，是一段感情會否出現裂痕的關鍵。界線分明的烈火，不欲將所有事都與另一半分享，質問瑪嘉烈：「談戀愛不能有一點隱私嗎？」但卻被瑪嘉烈反問：「你同我上牀嗰陣有無諗過我都要隱私呀？」兩條無解的質問，激化2人矛盾。

這一場瑪嘉烈在牀上睡不著，到烈火回家時忍不住從牀上衝出廳中質問烈火，而飾演瑪嘉烈的廖子妤（Fish）因太激動更在跳下牀前不小心弄傷腳，但她仍忍痛演完整場，展現專業面貌。

本集客串烈火前度的女演員們極為吸引，包括曾出現《瑪嘉烈與大衛系列 前度》的盧慧敏 、《全民造星III》的張凱娸（Kiki），眼見烈火的前度均為性格甜美﹑外形亮麗的女神們，瑪嘉烈對烈火的關係更為擔心。

劇集中鋼條型身材的的傅孟柏，在家經常半裸煮食，食物未吃，單是煮的過程已令人陶醉，為突顯角色鮮明個性，導演特意為烈火加上獨特紋身字句 "If you can't stand the heat, get out of the kitchen"，此句來源於前美國總統杜魯門其中一段名言，除意指烈火身為名廚的職業身分外，亦代表烈火對自我及團隊要求極高。在劇外，傅孟柏的獨特紋身也在拍攝現場引來不少女同事注目，紛紛主動提出幫忙更換戲服及裝收音咪，戲裏戲外，傅孟柏一樣展現魅力。

曾奪台北電影獎最佳男配角的傅孟柏，本身完全不懂廣東話，但因為《絲絲》定位始終是港劇，而且導演認為一對母語不同的情侶，如果一直各自只說自己母語，會有一種「雞同鴨講」的感覺，而且他的角色已由台灣來港工作多年，照道理應該總會講一點廣東話，特意請傅孟柏在開拍3個月前，從零開始學習粵語。在設計上安排他在工作及對外時均用廣東話，由於劇集對白不少，對他是極大考驗，幸好在他的苦功下，完成大部分對白，雖然帶有一點口音，但反而令這個工作上嚴肅角色，增添了一份可愛。

另一角色Derek（莫竣名飾）在本集首次出場，戰戰兢兢向同事瑪嘉烈表白，演繹一個「外表像渣男」但「內心像宅男」完美混合體，帶有強烈反差萌，雖然劇情內容上一出場就離場，不過後續集數將會強勢回歸。

廖子妤除參演本劇女主角外，更為劇集獻唱主題曲《輕輕帶過》，身為女主角的她在揣摩角色和劇本時，對劇集主題形成獨特體會，更把這份細膩情感融入主題曲之中，為劇集增添一份獨有魅力。

廖子妤錄音前表示心情緊張，更坦言自己演唱主題曲的最大原因是，她雖然為很多歌手拍過MV，但從未擁有過屬於自己的MV，於是ViuTV也想滿足她這個願望，為她拍攝MV。

（即時娛樂）