白蛇∙許仙情越千年｜錢小豪讚感情戲令人揪心 鄭文雅欣賞布景恰到好處 (18:10)

由彭美施（施姐）擔任出品人暨總策劃的新編粵劇《白蛇‧許仙情越千年》，一連6場於昨晚（26日）起在西九戲曲中心大劇院開鑼，今次起用三對文武生與花旦飾演許仙與白娘娘，每對組合演出兩場，昨晚首演有文武生李秋元與花旦梁燕飛打頭陣，捧場嘉賓包括林建明（沙姐）、賈思樂、廖安麗、錢小豪、馬寶顓等，他們讚施姐作品絕無悶場。

昨晚首場已讓觀眾讚演員武功打得亮麗，觀眾看到台上的白娘娘由人身變白蛇，歎為觀止，又如《盗仙草》一幕，梁燕飛武藝超卓，加上演青蛇的曉瑜武功出色，及一班武師在《水漫金山》精彩連場對打招式俐落，觀眾拍手叫好。

施姐在台上表示：「因為是首場演出，仍有好多可以改善地方，希望往後5場演出，可以做到精益求精﹗今次最大感受係3位演許仙及三位演白蛇的主角，包括：李秋元、梁燕飛、梁兆明、梁非同、林穎施與王志良均十分用心，同時好感恩每次排練，台前幕後百分百投入，完全冇留力，才可以達到超水準演出。」

賈思樂表示要再撲飛看第2場，更指白蛇傳故事看過好多版本，但今次版本「無得彈」，演員武打功架好靚，他喜歡女主角梁燕飛表現。

廖安麗雖然不是粵劇精，但今次給她煥然一新感覺，覺得當中歌曲經特別創作後很有新鮮感。喜歡男女主角李秋元與梁飛對唱很合拍，更想不到粵劇演員的武打好厲害； 賈思樂稱見到梁燕飛在《盜仙草》一幕以90度彎腰從高處跳下，他緊張得捉住廖安麗的手，讚嘆燕飛武功底子非常勁!

動作演員錢小豪特別喜歡許仙與白素貞的愛情戲，大讚兩位唱做均好得，尤其許仙（李秋元）見到白素貞（梁燕飛）醉酒後，驚變白蛇的真身而被嚇死，白素貞悲慟實在感人，而白素貞去崑崙山盜仙草救夫，小豪表示意想不到梁燕飛功架厲害，與兩個武師對打好精彩。

鄭文雅則表示：「我第一要讚就係布景，配合得恰到好處，包括：崑崙山與西湖景色就最喜歡，當許仙與白素貞相遇，拿起一把紅色傘更顯出兩情相悅感覺。之前睇秋元哥演出都是比較硬朗角色，今次演許仙好柔情，至於梁燕飛演白素貞，是我第一次看她演出，要讚她在唱做唸打都好出色。」

林建明最深印象是演法海的符樹旺，他為演高僧甘願剃頭演出，沙姐很欣賞，她笑言好有共鳴，因當年她也為藝術犧牲剃頭演出，對於整套戲都有好多動作場面，沙姐讚不絕口。

（即時娛樂）