梁思浩主持TVB新台靈異直播節目 黃紫恩偷師學做Live (18:18)

TVB新台開台在即，台前幕後絞盡腦汁開拓新節目，新台頭炮邀請到梁思浩伙拍黃紫恩（Jojo）、黃耀英擔任主持，拍攝以靈異直播為賣點的新節目，還請來一班玄學大師、殯葬業及廟宇界的翹楚組成顧問團，分享業界的奇聞異事。

思浩在電視城參與節目事前會，出席的顧問團人才濟濟，當日討論話題廣泛，由靈異事件、古怪殯葬儀式都有提及。單是性交轉運是否真有效、兇宅是否可以買；更有不少話題性內容，當日張芯熏師傅即場分享塘西（西環）風月場所古老習俗。

節目賣點邀請一班久未露面藝人、名人分享靈異經歷。為增加跟觀眾互動，設有「報驚熱線」及「靈異爆片爆相」，即場還有「互動熱線」可即時表達意見，讓觀眾參與其中。

思浩受訪時表現雀躍，直言非常期待，他表示︰「TVB好耐都冇1小時全直播節目，今次挑戰好大。最好玩係可以同觀眾互動，透過佢哋嘅報料、提供嘅相片，百分百同觀眾近距離接觸。」思浩還有一大心願，就是替觀眾處理「奇難雜症」，他說：「想透過節目幫香港市民，解決一啲正常途徑解決唔到嘅『問題』，堪稱穿梭陰陽界版嘅《東張西望》。」

另外，Jojo首次參與靈異節目，最大的準備是吃飽、瞓飽，她笑說:「因為直播節目由下晝開始，一直拍到凌晨，要儲足精神返工。」

（即時娛樂）