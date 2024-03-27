汪小菲返京後命人拆走S Hotel招牌 國台辦寄語和大S好聚好散 (19:42)

國台辦發言人陳斌華表示兩岸婚姻數量約有40萬，汪小菲與大S的吵吵鬧鬧不至於影響兩岸關係。他希望有緣人能白頭偕老，不能白頭到老的也好聚好散，一別兩寬，各自安好。（中國時報圖片）

汪小菲上周兩度跑到前妻徐熙媛（大S）的台灣信義區豪宅地下大吵大鬧，及稱要告發大S濫藥又放棄不報案後，第2天已火速返回北京。他在台北經營的S Hotel，昨天被發現已拆走招牌，並改名為「台北敦化美憬閣酒店（MGallery台北敦化）」。（自由時報圖片、中國時報圖片、微博圖片 / 明報製圖）

內地商人汪小菲上周兩度跑到前妻徐熙媛（大S）的台灣信義區豪宅地下大吵大鬧，之後又稱要實名告發大S及其妹妹徐熙娣（小S）濫藥，惟後來接了一個電話卻說不報案並逕自離開後，第2天已火速返回北京。汪小菲在台北市敦化北路曾經營的S Hotel，昨晚（26日）亦被發現已拆走招牌，並改名為「台北敦化美憬閣酒店（MGallery台北敦化）」。

其實，汪小菲去年11月在社交平台直播時透露S Hotel將改名「MGallery」︰「我們酒店決定加入到全世界最大酒店管理集團之一的雅高集團，以『美憬閣』的名字，英文就是『MGallery』這個名字，重新的再給大家提供更好的服務。」據去年11月的台灣傳媒報道，汪小菲表示已跟法國雅高酒店集團（Accor）簽約，引進旗下輕奢精品酒店品牌「美憬閣（MGALLERY）」，並委託該品牌經營管理，成為雅高集團在台的第二家飯店。他當時稱為符合MGALLERY的品牌規範，飯店大廳、餐廳、Cafe Bar與甜點區都會進行改裝升級。他否認S Hotel已被雅高集團收購，稱自己仍是該酒店的負責人，S Hotel只是委託雅高旗下酒店品牌經營管理。汪小菲當年與大S感情甜蜜時，曾斥巨資開設S Hotel，並在飯店內掛滿大S的照片。據酒店員工透露，酒店內部已全面裝修，所有S字眼的物件已被換走，酒店改名亦是汪小菲的意思。

汪小菲與大S自2021年離婚至今，爭拗仍沒完沒了。國台辦在今天（27日）的記者會上被媒體問到「網友希望國台辦出手管一管」時，發言人陳斌華微笑表示跟汪小菲認識，希望他的回答不至於讓他們友誼的小船說翻就翻。他說︰「兩岸婚姻數量約有40萬，汪小菲與大S的吵吵鬧鬧不至於影響兩岸關係，兩岸一家親，希望有緣人能白頭偕老。對於極少數失敗的婚姻，希望當事人好聚好散，一別兩寬，各自安好。」

（即時娛樂）