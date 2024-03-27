群星拱照陳淑芬 Supper Moment鍾鎮濤夾Band賀壽 阿姐修哥獻Sing助興 (20:35)

《陳淑芬．星星相識50年．演唱會》日前在澳門倫敦人綜藝館完成，3小時的演出座無虛席，表演嘉賓星光熠熠，依出場次序包括來自《聲夢傳奇》的張馳豪、林智樂、文凱婷、孫漢霖、劉詠彤和劉芷君；譚耀文、龍婷、莫文蔚、張智霖、陳松伶、于毅、謝天華、鄭丹瑞、陳潔靈、呂良偉、蘇永康、Supper Moment、鍾鎮濤、汪明荃和胡楓，匯集老、中、青三代歌手藝人，為陳太和觀眾帶來了一個充滿回憶的晚上。

演唱會由張馳豪、林智樂、文凱婷、孫漢霖、劉詠彤和劉芷君等，以張國榮的經典快歌Medley掀序幕，他們在台上和打扮成陳太卡通形象的舞蹈員又跳又唱，推高現場氣氛；緊接的譚耀文先唱出電視劇《縱橫四海》主題曲《烽火晴天》，他唱完後說：「很開心可以參與陳太入行50周年紀念演唱會，適逢陳太生日，不如在座所有觀眾也和陳太說聲生日快樂、好嗎？」全場觀眾即時高呼：「陳太，生日快樂！」場面壯觀，譚耀文續說：「和陳太已合作了好幾次，她憑着對朋友，對所有人和工作夥伴的熱心態度，在香港樂壇創造了很多先河和威水史，在此再次多謝陳太的貢獻，她也教曉了我們很多事，包括初心，只要初心沒變那便會成功。」

龍婷唱出鄧麗君《我只在乎你》，在她獻唱這首經典歌時，兩旁的LED出現多張陳太和鄧麗君合照，重溫鄧麗君昔日巨星風采。莫文蔚（Karen）先以一曲《The Way You Make Me Feel》 和大家見面，然後她說：「我入行不久便認識陳太這位前輩，當時是1996、1997年左右，張國榮哥哥在紅館舉行《跨越97演唱會》，我很幸運被挑選成為嘉賓，每天下午到紅館綵排，晚上演出，連續廿多場演出，之後又去了日本、美加和星馬等地走埠，那段時間對一個新人來說真的很興奮，也學到很多東西。我很幸運剛入行便接觸到非常高水準的演唱會世界，因我是跟『哥哥』和陳太學習。」

當張智霖唱完《歲月如歌》後，陳太大叫「男神」，張智霖回應陳太說：「Happy Birthday 陳太！我和陳太很有緣分，我曾經是天星娛樂旗下藝人，共事過一段時間，是一段很好的回憶，我在陳太身上學了很多東西，例如她的專業、她認真的態度，真的受益不淺。」

陳松伶表示代表《雪狼湖》團隊，把數首經典歌曲送給大家，她說：「我把陳太視為姐姐，我和她有很多故事，多到可以開一個電視節目，但有許多心底話，我希望私底下才和她細談。」

及後LED播放《風雲音樂劇》精華片段後，鄭丹瑞現身台上，以棟篤笑形式在短短數分鐘內描述陳太的大半生。甚少開金口的呂良偉（呂哥）唱出《上海灘》，他說：「陳太為香港打造了很多歌星，亦令到很多紅歌星紅上加紅！」

Supper Moment先表演《天涯無涯》熱身，主音Sunny表示：「對我們來說，陳太是一個傳奇，她入行50年辦了2000多場演唱會，她對於行業的熱愛，有很多地方值得我們學習。」接著 Supper Moment便和同樣是打band出身的B哥哥鍾鎮濤，在台上Jam歌，新舊Band Sound融為一體。及後B哥哥獨唱兩曲，他說：「陳太，你狀態那麽好，我的狀態也不差，如果我們再有機會合作，那個騷一定會充滿故事性和很精彩。」

汪明荃（阿姐）緊接B哥哥出場，她說：「大家好，非常之開心可以參與陳太的開心派對。我們兩個可說是同期出道，大家的工作崗位不同，我在鏡頭前，陳太做幕後。我當年加入華星做過兩張唱片，有一張叫《傾城之戀》，是陳太幫我製作的，這雙封面唱片，是當年少有的。其實我們在其他方面合作不多，因為我既不打牌，不愛美食，也不愛玩樂旅行，只喜歡工作，所以搭不到她的圈子，只有羨慕她們吃得高興、玩得開心，但我非常敬佩陳太，因為她在樂壇上，在音樂方面的那種得力，她不但栽培很多本地歌手，還將很多外國好音樂很多歌曲引入香港。」

最後出場的胡楓（修哥）在舞蹈員陪同下，演繹《情花開》，修哥說：「我能夠參與這個盛會，真的是很開心，也很高興，在這50年來，陳太相識滿天下，她所製作的節目，令到很多很多觀眾非常之欣賞，祝願陳太繼續為娛樂圈發熱發光。」

（即時娛樂）