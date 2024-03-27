金像獎2024｜影帝影后造型照曝光 梁朝偉黃子華鬥型 余香凝謝安琪鬥索 (20:48)

梁朝偉已曾五度封帝，今次如再度勝出，更是再創大會及個人的記錄。（大會提供）

盧鎮業在《年少日記》中則是一位老師，自小成長於嚴厲高壓的家庭，童年的創傷令他成為個性壓抑﹑不擅表達自己感受的人。（大會提供）

「第四十二屆香港電影金像奬」4月14日假香港文化中心舉行，大會今天（27日）發布獲提名本屆「最佳男、女主角」演員的造型照。

角逐今屆影帝的包括林保怡、盧鎮業、梁朝偉、黃子華及大鵬，任何一位脫穎而出都別具意義。林保怡、盧鎮業、黃子華及大鵬均為首次挑戰影帝寶座，若能奪獎都是個人的突破，而梁朝偉已曾五度封帝，今次如再度勝出，更是再創大會及個人的記錄。

林保怡在《白日之下》飾演在殘疾人士院舍內涉嫌性侵智障女院友的院長，此角色為他帶來角逐去年金馬獎最佳男配角及本屆金像獎最佳男主角；梁朝偉在《金手指》中飾演香港有史以來最龐大金融詐騙案的主角，他演繹這個在股壇呼風喚雨、擅長操控股價的角色時，顯露他狂妄乖張性格，有別於他含蓄與低調風格；盧鎮業在《年少日記》中則是一位老師，自小成長於嚴厲高壓的家庭，童年的創傷令他成為個性壓抑﹑不擅表達自己感受的人。

在《毒舌大狀》黃子華飾演由裁判官轉職的大律師，因處理失誤導致客戶被判誤殺罪成及長期監禁，在為客戶翻案的一場法庭戲中，他一口氣說出從影以來最長篇的對白，節奏緊湊得令人透不過氣；內地演員大鵬在《第八個嫌疑人》中，演一名滿腹計謀商人，電影故事橫跨20年，他需演繹主角不同時期，並以深沉內斂演出跟影帝林家棟充滿壓迫感的對決。

本屆影后無論是謝安琪、衛詩雅、余香凝、王丹妮或鍾雪瑩勝出，將會是首次榮膺「影后」殊榮。余香凝在《白日之下》中飾演一名為尋找真相﹑不輕言放棄的偵查組記者，她假扮院友家屬潛入殘疾院舍，採訪涉嫌虐待院友的事件。余香凝憑此角色在去年獲提名「金馬獎」最佳女主角，在今年「香港電影評論學會」及剛舉行完的「香港電影導演會年度大獎」獲選為最佳女主角，有助增強其爭取首封影后的信心；鍾雪瑩同在去年獲得金馬獎提名及本屆金像獎入圍影后的候選人。《填詞L》是本片導演兼編劇黃綺琳，以個人經歷改编，片中鍾雪瑩傳神演繹女主角年少時，如何千方百計成為填詞人的故事。

謝安琪首度獲金像獎影后提名，她在音樂電影《4拍4家族》中，飾演患有腦退化症的音樂人角色，備受生活壓力與複雜的家庭關係困擾，經常發脾氣罵人；戲裏戲外跟謝安琪同是母親身分的王丹妮，在《毒舌大狀》中，既要面對失去女兒之痛，更被判誤殺罪成含冤入獄，這次是她繼2年前在第40屆金像奬後，再次角逐「最佳女主角」；最後一位影后候選人衛詩雅，在喜劇《不日成婚2》中，要與丈夫面對從外國回歸的強勢家姑，婆媳衝突引發不少笑料。

大會今天（27日）起至4月19日期間，於商品合作伙伴在尖沙咀店內藝廊舉辦聯乘展覽。會場中間擺設象徵香港電影金像獎的女神雕像，並展出本屆10位最佳男、女主角候選人宣傳大相，以及歷屆金像獎珍貴展品，包括早期頒獎典禮場刊、嘉賓邀請柬以及結果揭曉封套等，參觀人士可以近距離拍照留念。

大會亦安排於4月8日至4月14日一連七天，假香港文化中心地下展出榮獲本屆提名「最佳新演員」、「新晉導演」、「最佳導演」、「最佳男、女配角」、「最佳男、女主角」獎項的候選人，以及「終身成就獎」及「專業精神獎」得主，特別為「第四十二屆香港電影金像奬」紀念特刊所拍攝的造型照，讓公眾及影迷親臨參觀「打卡」。

（即時娛樂）