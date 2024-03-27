《戀愛兄妹》登綜藝話題榜冠軍 成員撞樣孔劉Jay Park夠吸睛 (21:25)

戀愛真人騷《戀愛兄妹》成熱話，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼最新進度。《戀愛兄妹》是一部以親兄妹作為主要拍攝對象的真人騷，參加者必須在親人眼簾下尋找戀人、見證對方的戀愛故事，節目甫開播便引發網民討論，眾參加者的高顏值以及強大背景，也為人津津樂道！

30歲成員朴宰亨被指酷似男神孔劉及SHINee成員珉豪而廣為人知、34歲成員李鎔宇也因為與歌手Jay Park撞樣而惹關注！

現職飛機師的李鎔宇，畢業於韓國高麗大學體育系，出身韓國空軍，還擁有美國飛行教官執照，曾參加韓國先生選舉並拿下大獎；此外，李氏姊弟李允荷和李正燮也是一門雙傑，李允荷於美國耶魯大學畢業，曾是耶魯管樂團的首席大提琴手，現時為行內知名大提琴家；弟弟李正燮則在首爾大學研究生物資訊學，現職人工智能研究員。

有別於一般戀綜，《戀愛兄妹》有很多暖心親情故事，節目中朴氏姊弟朴初雅和朴哲賢的父親，有暴力傾向，不時對家人無故動粗，後來朴母因癌病去世，促使兩姊弟逃到首爾，2人擠在小小的單人房相依為命，也令他們感情變得深厚，哲賢不諱言：「我的家人就只有姐姐，我會用一輩子去保護她。」他亦希望透過節目，為姊姊找到好歸宿。

《戀愛兄妹》的製作人李真姝人氣急升，她在訪問透露製作時的難處：「《戀愛兄妹》比起《換乘戀愛》更有難度，我們透過Instagram邀請合作的人數與前作差不多（約15000人），但因為無法提前透露新計劃的概念，總是得到『我是獨生子』這類回覆；而且參加者的家長也需要現身節目，招募的範圍更為有限。」

（即時娛樂）